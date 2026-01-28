Hidalgo registra siete casos de sarampión; autoridades llaman a reforzar vacunación

La Secretaría de Salud federal, a través de su área de Epidemiología, confirmó la detección de un nuevo contagio de sarampión en el estado de Hidalgo, lo que eleva a siete el número total de casos identificados en la entidad.

De acuerdo con el reporte oficial, uno de los contagios se presentó hacia el cierre del año anterior, mientras que los seis restantes corresponden a lo que va del presente año, lo que ha encendido alertas entre las autoridades sanitarias y educativas.

Al respecto, el secretario de Educación Pública de Hidalgo, Natividad Castrejón, señaló que persiste la negativa de algunos padres de familia a vacunar a sus hijos, motivada por la creencia de que las vacunas pueden resultar perjudiciales para la salud.

El funcionario subrayó que la evidencia científica respalda ampliamente la vacunación como una de las herramientas más eficaces para prevenir enfermedades graves y evitar desenlaces fatales, por lo que insistió en la importancia de confiar en el conocimiento médico.

Castrejón aclaró que, actualmente, la Secretaría de Educación Pública estatal no cuenta con atribuciones legales para impedir el acceso a las escuelas de alumnos que no acrediten contar con su esquema de vacunación completo.

Finalmente, consideró necesario que el Congreso del Estado analice y, en su caso, impulse reformas legales que establezcan la obligatoriedad de la vacunación, con el fin de que los padres de familia asuman su responsabilidad no solo en el cuidado de sus hijos, sino también en la protección de la comunidad escolar en general.

De manera simultánea, se reforzó la coordinación entre instituciones de salud públicas para ampliar la cobertura de vacunación en todo el estado.

Módulos temporales y permanentes fueron instalados en zonas de alta concentración de personas y en unidades médicas, con el objetivo de facilitar el acceso a vacunas gratuitas y completar esquemas, especialmente en niñas y niños.

Especialistas en salud pública advirtieron que la aparición de nuevos casos es un escenario posible debido a la naturaleza del virus; no obstante, insistieron en que la clave para evitar brotes mayores es la detección temprana, el aislamiento oportuno y una alta cobertura de vacunación.

JCS