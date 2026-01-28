Detienen a tres personas por agresión en Salamanca

La Secretaría de Seguridad y Paz del estado de Guanajuato informó que al menos tres personas han sido detenidas por su presunta participación en la agresión registrada en el municipio de Salamanca el pasado domingo 25 de enero.

De acuerdo con el comunicado oficial, las detenciones son resultado de diversos operativos coordinados y focalizados, realizados tanto por la Fiscalía General del Estado como por la propia Secretaría de Seguridad y Paz, como parte de las labores de inteligencia, investigación y persecución del delito que se activaron de manera inmediata tras los hechos.

La dependencia estatal mencionó que los detalles sobre el número exacto de personas detenidas, su posible participación y las imputaciones correspondientes serán dados a conocer conforme avancen los procesos legales, una vez que los implicados sean formalmente vinculados a proceso.

La Secretaría de Seguridad y Paz destacó que este avance refleja la actuación coordinada entre autoridades estatales y federales, y confirma que existe una línea clara de investigación para esclarecer lo ocurrido en Salamanca.

