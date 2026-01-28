Sheinbaum se reúne con ejecutivos de la industria automotriz

La presidenta Claudia Sheinbaum informó a través de sus redes sociales que la tarde de este miércoles se reunió con directores ejecutivos de la industria automotriz en México.

En un breve mensaje en X, la presidenta de México destacó que la industria automotriz aporta el 4.5 por ciento del producto interno bruto.

En Palacio Nacional encabezamos la reunión con directores ejecutivos de la industria automotriz en México, que aporta 4.5 por ciento al producto interno bruto”, escribió en redes sociales.

Con una comisión intersecretarial, avanzamos hacia un plan integral. pic.twitter.com/5hldxSjBIL — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 29, 2026

Sheinbaum inaugurará tramo Santa Fe-Observatorio de Tren México-Toluca

Por Fernando Dávila

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló este miércoles 28 de enero, que el tramo Santa Fe - Observatorio del Tren Interurbano ya está listo por lo que será inaugurado en los próximos días.

De acuerdo a la información dada a conocer desde Palacio Nacional, la mandataria señaló que será el lunes 2 de febrero cuando se inaugure dicho tramo del transporte ferroviario donde usuarios podrán viajar desde Santa Fe hasta la terminal Observatorio del Tren Interurbano México - Toluca.

Durante su conferencia mañanera, la jefa de Estado mencionó que aún está por decidirse la hora de apertura, ya que este podría ser en el habitual horario de la su conferencia del pueblo o también casi a medio día.

Aunado a lo anterior, se comentó que en dicha inauguración estarían contempladas tanto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, como la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.

El lunes vamos a inaugurar ya el Tren Santa Fe - Observatorio, el lunes 2 de febrero se inaugura el tren ya para que la gente pueda utilizarlo, como saben el lunes es día festivo por el 5 de febrero”, apuntó Sheinbaum Pardo.

“Continúan los envíos de petróleo a Cuba”: Sheinbaum

Por Fernando Dávila

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que la ayuda humanitaria de México a Cuba continúa, luego de versiones que señalaban una supuesta suspensión en los envíos de petróleo a la Isla. La mandataria subrayó que se trata de decisiones soberanas del Estado mexicano y que el país mantiene una política histórica de solidaridad internacional.

Al ser cuestionada sobre el tema, Sheinbaum fue enfática.

La ayuda humanitaria a Cuba, como a otros países, continúa, porque es ayuda humanitaria y México siempre ha sido solidario con todo el mundo y son decisiones soberanas”, declaró.

La presidenta precisó que nunca afirmó que se hubieran detenido las partidas de crudo, y aclaró que las decisiones futuras se evaluarán “a partir de las solicitudes” que se presenten.

Sheinbaum explicó que hay dos formas de enviar petróleo a Cuba.

A través de contratos, de los que dijo que Petróleos Mexicanos (Pemex) establece los acuerdos con alguna institución del gobierno de Cuba y determina cuándo se envía el petróleo.

Además de ayuda humanitaria, que es cuando el petróleo se envía a Cuba, como también otros países colaboran con la Isla.

