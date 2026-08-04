Profepa clausura obras irregulares en Parque Nacional Huatulco

Durante un recorrido de inspección, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró obras irregulares por cambio de uso de suelo en una zona con vegetación forestal de selva baja caducifolia en un predio ubicado en el Área Natural Protegida Parque Nacional Huatulco II en Oaxaca.

La institución informó que la inspección desarrollada el 31 de julio pasado constató la apertura de una brecha de aproximadamente 200 metros de largo por cuatro metros de ancho, equivalente a una superficie de 800 metros cuadrados, para habilitar un acceso hacia la playa conocida como La Blanquita.

Además, expuso que los responsables no presentaron la autorización en materia de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el momento de la intervención.

De esta manera, explicó que el personal impuso como medida de seguridad la clausura temporal total de las obras y actividades, para evitar la continuación de los daños en el Área Natural Protegida.

“Las obras ponen en riesgo un mayor desequilibrio ecológico, por los procesos de erosión y el arrastre de sedimentos hacia el mar en perjuicio del arrecife coralino y otros ecosistemas costeros”, subrayó.

Ante esto, destacó que la Profepa dará seguimiento al procedimiento administrativo correspondiente para determinar las responsabilidades y las medidas procedentes conforme a la legislación ambiental vigente.

La institución dijo que el Parque Nacional Huatulco II protege ecosistemas terrestres y marinos de alto valor ambiental, cuya conservación es fundamental para mantener la biodiversidad de la región, prevenir la erosión del suelo y proteger los arrecifes coralinos y la vida marina.