Detienen a “El Kilo”, jefe de plaza de grupo criminal en Oaxaca y Veracruz

Fuerzas estatales y federales detuvieron a “El Kilo”, identificado como jefe de plaza de una célula delictiva tras un operativo en la zona limítrofe de Oaxaca con Veracruz.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que J.A.H.V., alias “El Kilo”, fue detenido como resultado de labores de inteligencia criminal en coordinación con el Gabinete de Seguridad.

De acuerdo con las autoridades, el detenido es considerado un operador relevante dentro de una organización criminal con presencia en el corredor interestatal entre Oaxaca y Veracruz, una zona señalada por su relevancia estratégica para actividades ilícitas.

Operación conjunta en la Cuenca del Papaloapan

La detención se realizó mediante un operativo coordinado en el que participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal.

Las autoridades señalaron que el grupo encabezado por “El Kilo” operaba principalmente en municipios fronterizos de la región de la Cuenca del Papaloapan, donde actualmente se mantienen operativos de seguridad para reforzar la vigilancia.

Según la FGEO, la captura forma parte de acciones dirigidas a desarticular estructuras criminales en la franja interestatal con Veracruz.

De acuerdo con información oficial, la célula delictiva vinculada con el detenido estaría relacionada con delitos como:

Cobro de piso

Extorsión

Homicidio

Secuestro

Narcomenudeo

Además, las investigaciones señalan posibles vínculos con actividades de robo de hidrocarburo (huachicol) y trasiego de drogas.

Las autoridades indicaron que la detención impacta la estructura de mando del grupo criminal, al tratarse de un presunto líder regional.

Puesto a disposición de la FGR

Tras su captura, J.A.H.V., alias “El Kilo”, fue remitido a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que continuará con las investigaciones correspondientes por delitos del orden federal.

La FGEO señaló que los trabajos de inteligencia permiten identificar los modos de operación de los grupos delictivos, lo que facilita el diseño de estrategias para reducir la incidencia delictiva en la región.

RLO