Hallan sin vida a líder sindical de la CROC en carretera de Tierra Blanca

Las autoridades veracruzanas reportaron el hallazgo sin vida de Jimmy Figueroa Mora, líder sindical de la CROC de los trabajadores de los pozos petroleros en la región de Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

El hallazgo ocurrió a un costado de la carretera estatal El Jícaro–La Barahúnda, en el punto conocido como la desviación al Bolso de Los Arano, una zona rural de tránsito constante entre comunidades agrícolas.

De acuerdo con los primeros reportes, una llamada alertó sobre una persona tirada a orillas de la vía, junto a una camioneta marca JAC. Elementos de Seguridad Pública del Estado, Policía Municipal y Protección Civil acudieron al sitio, donde confirmaron que el líder gremial ya no presentaba signos vitales.

La zona fue acordonada por agentes municipales para preservar la escena, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz y peritos criminalistas realizaron las primeras diligencias. La autoridad ministerial abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Hasta el momento, no se han informado las causas de la muerte. La Fiscalía tampoco ha emitido una postura oficial sobre la línea de investigación que seguirá el caso.

Figueroa Mora era reconocido en la zona por su participación en la representación sindical de trabajadores vinculados a pozos petroleros, un sector que mantiene actividad constante en Tierra Blanca y municipios colindantes. Su muerte podría generar reacciones entre agrupaciones laborales, aunque hasta ahora ninguna organización ha emitido un posicionamiento público.

Balacera en Tuxpan deja un muerto

Un día anterior, una agresión armada en la colonia 5 de Julio dejó un hombre muerto y otro gravemente herido, en un nuevo episodio de violencia que mantiene en alerta a este puerto del norte de Veracruz.

Vecinos de la calle Galeana llamaron a las autoridades después de escuchar varias detonaciones frente a una tienda de abarrotes. Cuando llegaron policías municipales y estatales, encontraron a dos hombres tirados en la vía pública, ambos con heridas de bala.

Paramédicos confirmaron que uno de ellos ya había fallecido. El otro fue trasladado de urgencia a un hospital cercano. Hasta el momento, ninguno ha sido identificado oficialmente.

La zona quedó acordonada por fuerzas estatales y federales, mientras personal de la Fiscalía realizó el levantamiento del cuerpo y aseguró casquillos y otros indicios. No hay personas detenidas.

Habitantes del área señalaron que los atacantes viajaban en un vehículo compacto y escaparon a toda velocidad tras el ataque. Aunque las autoridades no han dado a conocer un posible móvil, la primera línea de investigación apunta a un ataque directo.

Este hecho se suma a una serie de agresiones armadas registradas en Tuxpan en las últimas semanas, situación que ha generado preocupación entre comerciantes y familias de la región norte del estado.

jcp