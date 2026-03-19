Asesinan a policía municipal de Oluta, Veracruz

Un policía municipal de Oluta, Veracruz, fue asesinado la mañana del jueves en un ataque directo perpetrado por sujetos armados cuando se trasladaba a su jornada laboral en el tramo Texistepec–Oluta, una zona que en semanas recientes ha registrado un repunte de violencia.

La víctima fue identificada como Agustín Casimiro Hernández, quien viajaba en motocicleta rumbo a la comandancia municipal cuando fue interceptado por hombres armados, presuntamente también a bordo de una moto.

El ataque ocurrió alrededor de las 7:00 horas, a la altura del cruce ferroviario, donde el policía quedó tendido sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores abrieron fuego de manera directa y huyeron de inmediato. No se registró enfrentamiento ni persecución posterior.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Policía Municipal y Policía Ministerial acordonaron la zona y realizaron un operativo de búsqueda, sin que hasta el momento se reporten detenciones. La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación por homicidio doloso.

Fuentes locales señalaron que Casimiro Hernández habría recibido amenazas previas durante su paso como primer comandante en el municipio de Texistepec, aunque esta línea no ha sido confirmada por autoridades ministeriales.

El corredor Oluta–Texistepec–Acayucan ha sido escenario de diversos hechos violentos en los últimos meses, incluidos ataques armados, homicidios y agresiones contra corporaciones de seguridad. Habitantes de la región han denunciado un incremento en la presencia de grupos delictivos y una escalada de riesgo para policías municipales, quienes operan con recursos limitados.

Pese al nivel de violencia que alcanzó a uno de sus elementos policiacos, el ayuntamiento de Oluta no había emitido posicionamiento oficial sobre el asesinato del agente hasta el cierre de esta edición.

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JCS