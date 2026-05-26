Hidroeléctricas fortalecen al Sistema Eléctrico Nacional y al desarrollo del país: Emilia Calleja

La generación hidroeléctrica se mantiene como uno de los pilares estratégicos del Sistema Eléctrico Nacional, al aportar energía limpia, confiable y flexible para garantizar la seguridad energética del país, aseguró la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor.

Durante su participación en la sesión plenaria del Comité Internacional de Grandes Presas (ICOLD México 2026), la titular de la CFE destacó que las centrales hidroeléctricas no solo producen electricidad sustentable, sino que también fortalecen la estabilidad del sistema eléctrico, impulsan el desarrollo regional y contribuyen a construir un modelo energético más resiliente y seguro para México.

Excélsior / CFE

“La generación hidroeléctrica no solo produce energía limpia; también fortalece la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, impulsa el desarrollo regional y refleja el compromiso de la CFE con un futuro energético más sostenible, resiliente y seguro para México”, afirmó.

Calleja Alor explicó que la empresa productiva del Estado trabaja en la modernización y fortalecimiento de sus 60 centrales hidroeléctricas, con el objetivo de elevar la eficiencia operativa, garantizar el suministro eléctrico y aprovechar de manera sustentable los recursos hídricos frente a los retos del cambio climático y el aumento en la demanda de energía.

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En el encuentro, el presidente de ICOLD México, Humberto Marengo Mogollón, resaltó la importancia de las grandes presas como infraestructura estratégica para el desarrollo nacional, el abastecimiento de agua, el riego agrícola, la producción de energía y la protección ante fenómenos meteorológicos extremos.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, recordó que recientemente se anunció la construcción de una nueva central de ciclo combinado en la entidad y señaló que también se impulsan proyectos de energía eólica y fotovoltaica.

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El mandatario estatal indicó que su administración mantiene coordinación con la Secretaría de Energía y la CFE para garantizar el suministro eléctrico requerido por los nuevos proyectos de inversión que llegan al estado.

Tras la sesión plenaria, Emilia Calleja y Pablo Lemus encabezaron una reunión de trabajo con representantes de los sectores industrial y empresarial, en la que analizaron el suministro eléctrico previsto durante el Mundial de Futbol, así como las acciones para atender el crecimiento de la demanda energética en Jalisco.

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“Estamos atendiendo las áreas comerciales, las industriales, las domésticas, reforzando y dando confiabilidad a nuestro sistema para garantizar la energía en todos los ámbitos. Es importante la comunicación que hemos establecido con el Gobierno del estado y el acercamiento que tenemos con las cámaras empresariales”, expresó la directora general de la CFE.

En la reunión participaron también el director de Operación de la CFE, Javier Maldonado Ramos, y el director de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Juan Francisco Cuevas Villagómez.

Como parte de las actividades de ICOLD México 2026, la directora general realizó un recorrido por la exposición y visitó el stand de la CFE, donde se exhibe la infraestructura hidroeléctrica del país y su contribución al desarrollo energético nacional.