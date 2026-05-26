Energía de hidroeléctricas de la CFE es firme, continua y confiable: Emilia Calleja

La directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, aseguró que la energía generada por las centrales hidroeléctricas de la empresa pública es “firme, continua y confiable”, durante una visita técnica realizada a la Central Hidroeléctrica “La Yesca”, ubicada en Hostotipaquillo, Jalisco.

Excélsior / CFE

Acompañada por el director de Operación de la CFE, Javier Maldonado Ramos, la funcionaria supervisó las operaciones y los trabajos de mantenimiento de la central, como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno de México para fortalecer las energías renovables y mantener la eficiencia de las hidroeléctricas del país.

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Durante el recorrido, Calleja Alor reconoció la labor del personal de “La Yesca” y destacó la excelencia con la que opera la instalación. Señaló que desde la dirección general de la CFE se promueven buenas prácticas y una visión de corto, mediano y largo plazo para anticipar las necesidades del Sistema Eléctrico Nacional.

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“La energía producida en las hidroeléctricas de la CFE es firme, continua y confiable”, afirmó la directora general.

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La Central Hidroeléctrica “La Yesca”, también conocida como “Ing. Alfredo Elías Ayub”, cuenta con dos unidades generadoras que aportan una capacidad instalada de 750 megawatts (MW). La planta se localiza a unos 90 kilómetros al noroeste de Guadalajara, sobre el río Santiago.

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La CFE destacó que la generación hidroeléctrica representa una de las principales fuentes de energía limpia y firme en México, al aprovechar de manera sustentable el recurso hídrico para abastecer de electricidad a millones de hogares y actividades productivas.

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Asimismo, indicó que, en coordinación con la Secretaría de Energía, encabezada por Luz Elena González Escobar, se mantienen programas permanentes de modernización, conservación y mantenimiento de las centrales hidroeléctricas, con el propósito de optimizar su operación y garantizar la continuidad del servicio eléctrico.

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Durante la visita, las autoridades también reconocieron la preparación y capacitación constante del personal de “La Yesca”, al considerar que su trabajo fortalece la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional y contribuye al desarrollo energético del país.

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