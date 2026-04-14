Detienen a integrantes de Gente Nueva con armas, explosivos y autos en Veracruz

Las fuerzas federales y estatales detuvieron en la región del Totonacapan de Veracruz a cinco personas vinculadas familiarmente con el exalcalde de Coxquihui, Reveriano Pérez Vega, en un operativo que derivó en el aseguramiento de armas, explosivos, autos y equipo táctico.

A Gente Nueva le es atribuido el secuestro y asesinato de la profesora y taxista Irma Hernández, cuya ejecución causó revuelo por la imagen que los mismos delincuentes difundieron (arrodillada, maniatada frente a una cámara) y una grabación en la que pide que la gente a la que le exigen cobro de piso paguen “para que no les pase lo que a mí”.

Entre los detenidos se encuentran José María “N”, hijo del exalcalde, y Rosa Guadalupe “N”, su hermana, además de Felícito “N”, Julia “N” y Juan “N”, quienes fueron señalados por autoridades como presuntos colaboradores del grupo delictivo Gente Nueva con presencia en la zona norte del estado de Veracruz.

Los detenidos también son familiares de Fernando Pérez Vega, quien fue asesinado el 22 de enero de 2023 junto con cinco personas más durante una emboscada ocurrida sobre el tramo de la carretera federal Xalapa-Veracruz, a la altura del aeropuerto de Las Bajadas, cuando regresaban después de un evento partidista.

Las autoridades también reportaron que la detención ocurrida durante el operativo en Coxquihui, permitió identificar nuevamente a Emilio Salazar Pérez, alias “07” o “Gafe”, considerado alto generador de violencia en la región de Coatzacoalcos y presunto jefe de plaza en Espinal y Coxquihui.

Este sujeto es hijo de Rosa Guadalupe “N” y, por ende, sobrino del exalcalde, considerado uno de los caciques de la región del Totonacapan.

Los detenidos fueron puestos a disposición de un juez de control, quien determinará la legalidad de la detención y los delitos que se les imputarán, mientras autoridades estatales sostienen que el operativo forma parte de una estrategia para contener la violencia en la zona norte y desarticular redes familiares que, según sus reportes, han operado como estructuras de apoyo para grupos criminales en la región.

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JCS