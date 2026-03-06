Detienen a hombre que golpeó brutalmente a pareja de adultos mayores en Guadalajara

Un hombre de 35 años, originario de la Ciudad de México, fue captado golpeando de manera brutal a una pareja de adultos mayores en la colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara. El incidente ocurrió cuando el sexagenario de 67 años le pidió que se quitara de su cochera para poder ingresar.

La reacción del agresor quedó registrada por una cámara de seguridad instalada en la calle Rayo, al cruce con la avenida Arcos. En las imágenes se observa cómo primero desquitó su ira contra el hombre y después arremetió contra su esposa de 66 años, provocando que ambos terminaran en el suelo.

A 24 horas de lo ocurrido, el sujeto, identificado como médico oftalmólogo, fue detenido por la Policía de Jalisco muy cerca del lugar de la agresión, en el exterior de una tienda de 24 horas ubicada en la misma colonia.

El color del vehículo en el que se desplazaba fue un factor determinante para que los elementos de seguridad confirmaran que se trataba del mismo individuo que había golpeado a la pareja.

Estado de las víctimas

Se informó que al momento de su captura el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol. Según el reporte policial, intentó evadir la justicia ofreciendo 10 mil pesos a cambio de su liberación, argumentando que había reaccionado de esa manera porque acababa de sufrir una decepción amorosa.

Los policías estatales informaron que la pareja se encuentra en su domicilio recuperándose de los golpes. Asimismo, confirmaron que ya acudieron a la Fiscalía para interponer la denuncia formal contra el agresor.

¿Cuál es la pena por violentar a adultos mayores en Jalisco?

En Jalisco, la violencia contra personas adultas mayores está regulada de manera específica en el Código Penal del Estado y en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Las autoridades han establecido que cualquier agresión física, psicológica o patrimonial contra este sector se considera un delito agravado, con sanciones más severas que las aplicadas en casos similares contra personas de otra edad.

El Código Penal contempla penas que van de dos a ocho años de prisión para quienes ejerzan violencia física o psicológica contra un adulto mayor. Si las agresiones derivan en lesiones graves, la sanción puede elevarse hasta doce años de cárcel. En el caso de violencia patrimonial, como despojo de bienes o abuso económico, además de la pena privativa de libertad se ordena la reparación del daño y multas económicas.

La legislación también establece agravantes cuando el delito es cometido por familiares directos, cuidadores o instituciones responsables de su atención. En esos casos, las penas pueden aumentar, ya que se considera una violación de confianza y un abuso de posición de poder.

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de Jalisco refuerza este marco, garantizando que los adultos mayores vivan libres de violencia y que cualquier forma de maltrato sea denunciada y atendida por el Ministerio Público. Además, obliga a hospitales, asilos y centros de atención a responder legalmente en caso de negligencia o maltrato institucional.