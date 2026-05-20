Joven estadunidense muere al interior de una cabaña en Durango

Gómez Palacio, Durango. – Corporaciones de seguridad y de auxilio se desplazaron hacia una zona boscosa luego de recibir el reporte de una persona sin vida al interior de una cabaña en Durango.

Los hechos se registraron la mañana de este miércoles alrededor de las 07:00 de la mañana cuando se recibió una llamada de auxilio al 911 informando que una persona del sexo masculino se encontraba inconsciente.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar, para revisar al joven de entre 20 y 23 años de edad pero ya no contaba con signos vitales.

Las personas que reportaron la emergencia informaron que la víctima era originario de Florida, Estados Unidos, y se encontraba en Durango presuntamente participando como misionero.

Elementos de las diferentes corporaciones acudieron al sitio para resguardar la zona, al tiempo que la Fiscalía General del Estado realizaba las investigaciones y ordenaba el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al Semefo para la necropsia de ley.