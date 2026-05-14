Durazo pide respetar presunción de inocencia ante caso Rubén Rocha

Ante el caso de la solicitud de extradición de Rubén Rocha por parte de Estados Unidos, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo aseguró que si no hay pruebas no puede haber culpabilidad, además de que cualquier gobernador y ciudadano podría ser afectado.

Al finalizar la reunión de gobernadoras y gobernadores que forman parte de IMSS Bienestar, el mandatario estatal fue consultado sobre si existe riesgo para otros gobernadores ante la situación que enfrenta el gobernador con licencia Rubén Rocha. Al respecto, respaldó la postura de la Presidenta Claudia Sheinbaum de que el Gobierno de Estados Unidos presente pruebas contundentes.

“Si no hay pruebas no puede haber culpabilidad para todas y todos los mexicanos y ahora sí que como diría el clásico por el bien de todos, más vale que seamos respetuosos de la presunción de inocencia, porque puede afectar a cualquiera y de La el carácter imprescindible de presentar pruebas para sustentar una denuncia”, sostuvo.

Durazo dijo no tener más conocimiento del caso de Rubén Rocha que el expuesto en medios de comunicación, pero se debe respetar el Estado de Derecho.

Sobre el avance del programa IMSS Bienestar, dijo que se pasó de 30 millones de consultas a 60 millones de consultas a nivel nacional y en Sonora hay un avance sustancial con la inauguración de hospitales.