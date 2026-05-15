Sheinbaum conversa por teléfono con Trump; hablan de seguridad y comercio

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum y el Presidente de Estados Unidos Donald Trump conversaron vía telefónica en la cual reafirmaron el trabajo en conjunto sobre seguridad y pláticas de comercio, además de confinar la visita de colaboradores estadounidenses al país.

Desde su cuenta oficial de X, la Mandataria federal informó sobre la comunicación número 14 entre ambos mandatarios en el marco de las negociaciones para la continuidad del T-MEC. En una imagen, la titular del Ejecutivo se observa acompañada del secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.

“Tuve una cordial y excelente conversación con el presidente Trump, reafirmamos el trabajo que estamos haciendo en seguridad y las pláticas sobre comercio. Acordamos hablar nuevamente y continuar el diálogo con algunos de sus colaboradores que, en fecha próxima, visitarán nuestro país”, anunció la Presidenta.

Seguridad y comercio

Sobre los rubros abordados en materia de seguridad bilateral, ambos líderes reafirmaron el trabajo conjunto y las estrategias de cooperación entre ambas naciones.

Durante la conversación telefónica de ayer con el mandatario republicano, la jefa del Ejecutivo federal estuvo acompañada por Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores. Fotos: Especial, AFP y Cuartoscuro.

En comercio, Donald Trump y Claudia Sheinbaum dialogaron sobre las dinámicas e intercambios comerciales vigentes.

Primer ministro de Canadá, Sheinbaum y Trump

Y el anuncio que se da es la visita oficial de colaboradores del Gobierno del Presidente Donald Trump para continuar el diálogo.

El pasado 23 de febrero, la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Presidente Donald Trump conversaron durante 8 minutos tras el operativo militar donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El contacto se dio después de que el capo cayera en Tapalpa, Jalisco, desatando bloqueos en múltiples estados del país.

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