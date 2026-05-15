Derrames en el Golfo y malos resultados dieron salida a Víctor Rodríguez de Pemex: consultora GMEC

Las fallas en la comunicación sobre los derrames en el Golfo de México, poco control al interior y las finanzas negativas abrieron la puerta de salida para Víctor Rodríguez Padilla como director de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum informó la salida del ingeniero, cuyo puesto será ocupado por Juan Carlos Carpio, aún director de Finanzas de la petrolera. El anunció habría sido “una salida bastante gentil”, de acuerdo con el análisis que hizo Gonzalo Monroy, director general de la consultora GMEC.

“Me atrevo a decir, incluso, elegante de la presidenta ponerlo en esos términos. La realidad es que Víctor Rodríguez Padilla, su posición, era insostenible después de la debacle que fue el derrame de Abkatún, que básicamente negó Pemex por 71 días a pesar de que lo supieron desde los primeros días de febrero”.

De acuerdo con el experto en materia energética, a este error le siguió la información incorrecta dada y entregada a la opinión pública por la presidenta Sheinbaum, “salió a hacer el ridículo en, al menos, cuatro ocasiones mintiendo en sus conferencias mañaneras”.

Por ello, su salida fue el “costo político” que Rodríguez Padilla tuvo que pagar, sumado a sus declaraciones en torno a los procesos internos y administrativos al interior de la empresa petrolera.

“Los últimos clavos de ese ataúd eran el reconocimiento del propio Víctor Rodríguez de que él no mandaba en Petróleos Mexicanos, que los funcionarios no le daban la información correcta, ni a tiempo y, en algunos casos, hasta se la negaban”.

Ello demostraría que las cabezas de Pemex conocían a la empresa “pero desde los libros, nunca de lo que es la realidad operativa del día a día, lidiar con gente que tiene 30-40 años en Petróleos Mexicanos y que son, de manera efectiva, los que mandan”.

Entrevistado por Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, el directivo de la consultora GMEC auguró que esta será una dinámica que enfrentará también Juan Carlos Carpio en su nuevo cargo, quien además tendrá que lidiar con los números negativos del primer trimestre del año.

“Mientras que todas las petroleras del mundo estaban saliendo con números bastante positivos, principalmente por los altos precios derivados del conflicto en Medio Oriente; Pemex sigue perdiendo dinero. Esto no era culpa necesariamente del director, sino de un modelo que es el de la soberanía energética, la apuesta por la refinación. Es un modelo que no va a dar resultados, pero tiene algunas cuestiones más políticas en ese sentido”.

Esto es una situación que también preocupa a los inversionistas, ya que se teme que los números presentados por la empresa “están a un paso de ser fraudulentos” toda vez que “no reflejan la realidad de Pemex”.

“Especialmente en esta venta, subsidiado con descuento, que hace el segmento de Exploración y Producción -los que sacan petróleo- a lo que le dan al Sistema Nacional de Refinación. Un descuento de casi 70 por ciento, 62 por ciento para ser precisos. Esta operación contraviene los principios de contabilidad básica norteamericana; y es algo que hizo, como director corporativo de Finanzas, el nuevo director, Juan Carlos Carpio. Así que habrá que ver con atención si estas equivocaciones, llamémosle de una manera elegante, son subsanadas o van a insistir en estas malas prácticas”.

Sobre la llegada de Carpio Fragoso, analiza el experto, se trata de una “jugada sobre todo de Luz Elena González”, secretaria de Energía. Y es que se sabe que el nuevo director es “un hombre de todas sus confianzas desde que estaban en el Gobierno de la Ciudad de México, en la Secretaría de Finanzas”.

“Esta es la razón por la cual llega primero como director corporativo de Finanzas y después llega a la dirección de Pemex. Para bien o para mal, el éxito o la debacle de Pemex ya solamente tiene un responsable, y es Luz Elena González”.

Este nombramiento no impactará en el cambio de perspectiva de “estable” a “negativa” anunciado por la agencia Standard & Poor’s sobre Petróleos Mexicanos, de acuerdo con lo previsto por Gonzalo Monroy.

Finalmente, Monroy apuntó que aún falta mucho por trabajar en el combate contra el huachicol (robo de hidrocarburos), delito que ya está investigando el Pentágono y el Departamento de Guerra de Estados Unidos.