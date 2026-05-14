Intervienen exposición de Estampas del Mundial con stickers de políticos de Sinaloa

La exposición Estampas Monumentales de Panini instalada sobre Paseo de la Reforma, a la altura de la Estela de Luz, fue intervenida este jueves por un grupo de manifestantes que colocó stickers con imágenes de políticos de Sinaloa señalados públicamente por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La protesta ocurrió durante la mañana del 14 de mayo, en medio de la muestra organizada rumbo al Mundial de Futbol 2026, donde se exhiben estampas gigantes de jugadores históricos y figuras actuales del balompié internacional. De acuerdo con reportes y videos difundidos en redes sociales, los manifestantes pegaron imágenes de personajes políticos sobre las estructuras de la exposición, generando sorpresa entre peatones y asistentes.

Las imágenes fueron colocadas sobre estampas de futbolistas como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Andrés Iniesta. Cuartoscuro

Entre los nombres que aparecieron en los stickers se encuentran:

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El senador morenista Enrique Inzunza Cázarez.

Así como otros exfuncionarios y mandos de seguridad de la entidad.

Las imágenes fueron colocadas sobre estampas de futbolistas como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Andrés Iniesta. Según información publicada por diversos medios, la acción fue atribuida a integrantes del colectivo Defensorxs, encabezado por el activista Miguel Alfonso Meza, quienes han impulsado campañas para denunciar presuntos nexos entre actores políticos y grupos criminales.

El colectivo aseguró que la intervención forma parte de una estrategia de protesta para “visibilizar” lo que consideran un pacto entre política y crimen organizado en distintas regiones del país.

La exhibición de Panini, inaugurada a inicios de mayo, forma parte de las actividades previas a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Cuartoscuro

La exhibición de Panini, inaugurada a inicios de mayo, forma parte de las actividades previas a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y permanecerá abierta al público hasta finales de mes. La muestra incluye reproducciones monumentales de estampas históricas de álbumes mundialistas y se ha convertido en uno de los atractivos turísticos más visitados sobre Reforma.

Por estos actos, hasta el momento no se reportan personas detenidas ni daños mayores a la estructura de la exposición.

fdm