¡Aguas! Hacen fraudes mediante apps falsas para ver partidos de futbol

Ante el inicio del Mundial, autoridades federales y capitalinas advirtieron sobre el incremento de aplicaciones falsas que ofrecen transmisiones gratuitas de partidos y que, en realidad, son utilizadas para cometer fraudes y robar información personal.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por medio de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, junto con la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, alertaron que los ciberdelincuentes aprovechan el interés generado por eventos deportivos de gran audiencia para distribuir plataformas fraudulentas.

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Aparentan ser servicios oficiales

De acuerdo con las autoridades, estas aplicaciones suelen aparentar ser servicios oficiales. Utilizan nombres, logotipos e imágenes similares a los de plataformas reconocidas para generar confianza entre las personas usuarias. Sin embargo, una vez descargadas, solicitan permisos considerados excesivos, entre ellos acceso a contactos, cámara, micrófono, archivos y funciones internas del dispositivo.

La SSPC explicó que el objetivo principal de estas herramientas no es transmitir encuentros deportivos, sino instalar software malicioso capaz de obtener contraseñas, datos bancarios y otra información sensible. Incluso, algunas aplicaciones pueden monitorear la actividad del teléfono o integrar el dispositivo a redes utilizadas para actividades ilícitas.

El Gobierno de México emitió recomendaciones para evitar fraudes con apps Eridani Salazar

Las dependencias señalaron que este tipo de contenidos se difunden principalmente mediante enlaces compartidos en redes sociales, mensajes SMS, aplicaciones de mensajería instantánea, páginas de internet no verificadas y tiendas de aplicaciones no oficiales. También advirtieron que, tras su instalación, las plataformas pueden desplegar publicidad engañosa o redirigir a otros sitios fraudulentos.

Ante este panorama, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para reducir riesgos durante el seguimiento del Mundial:

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Descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales.

Evitar ingresar a enlaces enviados por terceros o páginas no verificadas.

Revisar la autenticidad del desarrollador, así como las opiniones y calificaciones de otros usuarios.

Desconfiar de aplicaciones que prometan acceso gratuito a contenidos exclusivos o de paga.

No otorgar permisos innecesarios a las aplicaciones, especialmente acceso a cámara, micrófono, contactos o archivos.

Mantener actualizados los sistemas operativos y utilizar herramientas de seguridad digital.

No proporcionar información bancaria, contraseñas o datos personales en plataformas sospechosas.

Evitar descargar archivos recibidos a través de redes sociales o servicios de mensajería.

La SSPC puso a disposición de la ciudadanía la “Ciberguía”, material de orientación sobre prevención digital, disponible en https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es.

Además, la Policía Cibernética de la SSC mantiene habilitados canales de atención para reportar actividades sospechosas o recibir asesoría, a través del teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, del correo cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx y de las cuentas oficiales de Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

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