Detienen a estafadores que daban 'iPhones de plastilina’

Dos hombres fueron detenidos por cometer fraudes utilizando juegos de azar en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Los hechos se registraron cuando Alejandro "N" y Nicolás "N", de 38 y 48 años de edad, respectivamente, llegaron al estacionamiento de un centro comercial ubicado en el cruce de la avenida Sendero y Bulevard Camino Real en la colonia Privadas de Anáhuac para colocar una especie de establecimiento dedicado a los juegos de azar.

Los dos hombres invitaban a los transeúntes a pagar cierta cantidad de dinero para participar en los distintos juegos de azar prometiéndoles a los participantes tentadores y costosos regalos, entre los que se encontraban iPhones y hasta pantallas, de acuerdo a ABC Noticias.

Un ciudadano se animó a participar y resultó ganador, así que como premio se llevó un iPhone, el "ganador" emocionado por su premio decidió abrir la caja en ese mismo instante y fue ahí cuando se dio cuenta que en el interior de la caja no había un celular sino un paquete relleno de plastilina.

Enojado por lo ocurrido el "ganador" pidió ayuda a inspectores de Comercio que casualmente se encontraban en el sitio, ellos dieron el aviso a la policía Proxpol, quienes llegaron al lugar para realizar una inspección a este establecimiento de juegos de azar.

Tras verificar lo que sucedía, Proxpol procedió a la detención de Nicolás "N" y de Alejandro "N" y también aseguraron la camioneta Venture Chevrolet en color gris que utilizaban para trasladarse.

A su vez, les aseguraron la indumentaria que utilizaban para instalar su establecimiento de juegos de azar, así como los supuestos premios para los ganadores, entre los objetos se encuentra un toldo blanco, mesas plegadizas, pantallas, electrodomésticos y una caja completa de juegos de azar.

Tanto Alejandro "N" como Nicolas "N" serán investigados y su situación jurídica se determinará en las próximas horas.

JCS