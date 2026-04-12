Cae sujeto que se hacía pasar por policía 

Por el delito de usurpación de funciones fue detenido, en Nuevo León, un hombre, originario de Tamaulipas, quien se ostentaba como policía activo de aquél estado.

La policía de Monterrey informó de la detención del presunto cuando viajaba como copiloto en una camioneta sin placas en la colonia Jardines de la Moderna, en Monterrey.

Los sucesos se registraron la tarde del sábado en el cruce de Peral y Magnolia, donde fue detenido Fabián Bernabé "H", de 47 años.

Los uniformados realizaban labores de vigilancia por el sector cuando observaron una camioneta Ford 150, color negro, donde viajaban dos hombres.

Los policías le marcaron el alto al chofer, por lo que al detener la marcha del vehículo de la unidad descendió el copiloto que le pidió a los uniformados que les permitieran seguir su camino.

El sujeto aseguró ser policía del estado de Tamaulipas para lo cual mostró una credencial de la corporación la cual venció el año pasado.

Al compartir los datos al personal del C4 se informó que el hombre no estaba activo en ninguna institución policiaca o de seguridad por lo que fue detenido y la camioneta en la que viajaba asegurada.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

jcp