Sheinbaum agradece respaldo de AMLO ante tensiones con EU; destaca unidad en la 4T

Este jueves 4 de junio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, agradeció públicamente el respaldo expresado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en una carta difundida recientemente.

En la misiva, la jefa de Estado mencionó que el originario de Tabasco, manifestó su apoyo a su persona y cuestionó lo que calificó como una ofensiva e injerencia de Estados Unidos en asuntos internos del país.

En el marco de su conferencia mañanera, la mandataria destacó el mensaje enviado por el exmandatario y afirmó que la unidad dentro del movimiento de la Cuarta Transformación se mantiene firme frente a las críticas y presiones externas.

Le agradezco el apoyo y lo que dice de mí, la verdad. Quisieran los adversarios, que hubiera división dentro del movimiento”, expresó.

Aunado a lo anterior, la primera presidenta del país, consideró que la carta abre un debate relevante sobre el momento político que atraviesa México y la relación bilateral con Estados Unidos.

Asimismo, Sheinbaum Pardo vinculó el mensaje del expresidente con las recientes controversias derivadas de señalamientos realizados desde Estados Unidos contra actores políticos mexicanos y con las demandas presentadas por autoridades estadunidenses en temas relacionados con seguridad y combate al narcotráfico.

Es buenísimo este debate, muy importante. Estamos viviendo tiempos de definiciones. Tiene que ver con esta ofensiva de la que hemos estado hablando”, sostuvo.

¿Qué dice expresó AMLO en la carta?

La carta de López Obrador, difundida el martes, representa una de sus reapariciones públicas más relevantes desde que concluyó su mandato. En ella, el exmandatario expresó su “apoyo sin condiciones” a Sheinbaum y cuestionó el endurecimiento de la postura del presidente estadounidense Donald Trump hacia México, al considerar que existen sectores que buscan intervenir en la política nacional bajo argumentos relacionados con la migración y el combate al crimen organizado.

En otro orden de ideas, respecto a la relación con Washington, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, también agradeció los comentarios favorables que, aseguró, ha recibido por parte del presidente Trump en distintos momentos.

Trump habló muy bien de México cuando López Obrador era presidente; ahora ha hablado muy bien de mí muchas veces y se lo agradezco mucho”, comentó.

Por último, la titular del Ejecutivo federal dijo mantener reservas sobre que el propio mandatario estadunidense sea quien encabece las acciones que considera injerencistas contra México y afirmó que, en las conversaciones que ha sostenido con él, el trato ha sido respetuoso.