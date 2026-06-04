Taxista asalta caseta en Celaya y al huir atropella a elemento de la GN | VIDEO

Un video que circula en redes sociales grabó el momento en que un presunto taxista asaltó una caseta de cobro ubicada en el Libramiento Norte de Celaya y, durante su escape, atropelló a un elemento de la Guardia Nacional (GN) que participaba en un filtro de seguridad instalado cerca del lugar.

Los hechos ocurrieron a la altura de la comunidad de Plancarte. En las imágenes se observa cómo el conductor llega a la caseta, desciende de la unidad y se dirige al área de cobro portando lo que aparenta ser un arma de fuego.

De acuerdo con reportes preliminares, el sujeto habría amenazado al personal y exigido la entrega del dinero recaudado antes de regresar al taxi y emprender la huida, lo que provocó una movilización de corporaciones de seguridad en la zona.

Durante su fuga, el conductor atravesó un filtro de revisión instalado por elementos de la Guardia Nacional a pocos metros de la caseta. En su trayecto derribó varios tambos utilizados para delimitar el operativo y terminó embistiendo a uno de los agentes federales.

Las grabaciones muestran el momento en que el uniformado es impactado por la unidad y cae sobre el pavimento. Sin embargo, segundos después logra incorporarse, por lo que se presume que las lesiones sufridas no fueron de gravedad.

Agresor no ha sido detenido

Tras el incidente, autoridades federales y estatales iniciaron las investigaciones correspondientes para identificar y localizar al responsable. Hasta el momento no se ha reportado la detención de alguna persona relacionada con este caso.

El asalto se registró en una zona considerada estratégica por las autoridades debido a la incidencia de robos al transporte de carga y otros delitos de alto impacto. Apenas en abril pasado, una persecución con intercambio de disparos que comenzó en Celaya y concluyó en Apaseo permitió recuperar un tráiler robado y dejó a un presunto delincuente herido.

La región forma parte de uno de los corredores carreteros con mayor vigilancia en Guanajuato, donde se mantienen operativos permanentes para combatir la delincuencia en las vías de comunicación.