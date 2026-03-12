Detienen a dos sujetos tras operativo por disparos en Hidalgo

Un despliegue policial en el municipio de Tezontepec de Aldama, en el estado de Hidalgo, concluyó con la captura de dos individuos, además del aseguramiento de un arma de fuego, presuntas sustancias ilegales y una camioneta que presentaba posibles irregularidades en su identificación.

La intervención fue coordinada por la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo luego de que el sistema de videovigilancia del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i Hidalgo) reportara detonaciones de arma de fuego y detectara un vehículo que podría estar relacionado con los hechos.

Tras recibir la alerta, corporaciones estatales implementaron un operativo de localización que permitió ubicar la unidad sospechosa en la comunidad de Santiago Acayutlán. De acuerdo con el informe oficial, al percatarse de la presencia de las autoridades, los ocupantes del vehículo intentaron huir, lo que generó una breve persecución que terminó con su detención.

Durante la revisión preventiva, los agentes encontraron un arma corta cargada con cartuchos útiles y varias dosis de una sustancia con características de droga. Asimismo, al inspeccionar la camioneta en la que se desplazaban, los oficiales detectaron anomalías en los números y documentos de identificación del vehículo.

Los dos detenidos, junto con el arma, las presuntas drogas y la camioneta asegurada, fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes para definir su situación jurídica.

RLO