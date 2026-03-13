Retoma ONU asesinato de limonero en Apatzingán

MORELIA.– A cinco meses del homicidio del líder limonero y defensor de derechos humanos, Bernardo Bravo Manríquez, en Apatzingán, Michoacán, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha trasladado el caso al ámbito internacional. El organismo exige al Estado mexicano una explicación exhaustiva y la adopción de medidas efectivas de protección para los defensores en la región.

Relatores especiales de la ONU enviaron una comunicación formal al gobierno de México expresando su profunda preocupación por el crimen, el cual han calificado como un asunto de atención urgente.

Los expertos internacionales instan a que la investigación sobre el asesinato de Bravo Manríquez —reconocido por su defensa de los productores de limón frente a la violencia y extorsión del crimen organizado— considere como eje principal el vínculo directo con su labor legítima como activista.

La comunicación revela un dato alarmante: el propio Bernardo Bravo habría solicitado medidas de protección al Estado en años anteriores. Según los relatores, dichas peticiones fueron minimizadas en su atención.