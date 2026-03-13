Dimite tercer mando de seguridad en Sinaloa

CULIACÁN.— Tras casi 15 meses al mando, el general Óscar Rentería Schazarino presentó su renuncia a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, en medio del conflicto entre Los Chapitos y La Mayiza, tras la captura de Ismael El Mayo Zambada, en 2024.

Rentería Schazarino es el tercer titular de la dependencia que dimite a su cargo, luego de que en agosto de 2023 dejara el cargo Cristóbal Castañeda Camarillo y en diciembre de 2024, Gerardo Mérida Sánchez.

De acuerdo con informes, para ayer se tenía programada una reunión en la Cuarta Zona Naval de Mazatlán, encabezada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pero fue cancelada.

Se desconoce si la reunión era para elegir un nuevo titular de la SSP; sin embargo, sólo se informó que sería reprogramada en días siguientes.

Y es que justo se cumplieron 18 meses desde el estallido de la confrontación entre Los Chapitos y La Mayiza, situación que ha dejado por lo menos 3 mil muertos y un número similar de personas desaparecidas.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, Juan Ordorica, analista político y columnista de Línea Directa, describe una realidad donde la libertad se ha encogido al ritmo de los retenes militares y el cierre de negocios.

“Sobre todo Culiacán y Mazatlán son los que están sufriendo más, si se habla de números, este mes se perdieron alrededor de 6 mil empleos, pero veníamos de una pérdida de 14 mil empleos a finales del año pasado. Más o menos hablan de dos mil, tres mil empresas que se han perdido en Sinaloa, que han cerrado”, señaló.

A diferencia de otras crisis de seguridad en estados como Michoacán, Ordorica denuncia un abandono por parte del Gobierno federal: “Aquí no hay un Plan Sinaloa, aquí no ha habido una propuesta de un proyecto de rescate económico”.