Casi 6 mil huevos de tortuga golfina son protegidos por Semar

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) concluyó satisfactoriamente el operativo de protección implementado durante la temporada reproductiva de la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), una de las especies marinas catalogadas EN RIESGO.

Durante el periodo de desove, personal naval desplegó diversas labores de resguardo en zonas costeras con presencia de anidación. Entre las principales tareas destacaron los patrullajes preventivos en playas, dirigidos a evitar que los nidos fueran dañados por el tránsito de personas o vehículos.

También se llevó a cabo la recolección anticipada de huevos para protegerlos de depredadores naturales, como mapaches, coatíes y aves, así como de animales ferales, entre ellos perros y gatos.

Como parte de la estrategia de conservación, los huevos recuperados fueron trasladados a campamentos especializados, donde se distribuyeron conforme a la capacidad de cada centro, con el objetivo de asegurar condiciones adecuadas de incubación y aumentar las probabilidades de supervivencia de la especie.

De acuerdo con datos proporcionados por la Marina, el personal participante logró resguardar 62 nidos, de los cuales se recolectaron 5 mil 901 huevos. Este material biológico fue canalizado a distintos espacios dedicados a la capacitación y a la sensibilización ambiental.

Asimismo, durante recorridos terrestres efectuados en el área de Boca de Mitla, elementos navales localizaron dos nidos adicionales con 86 y 70 huevos, respectivamente. Ambos fueron recuperados y posteriormente reubicados en un área segura dentro de la zona de playa cercana a instalaciones navales, donde fueron sembrados bajo condiciones controladas para garantizar su desarrollo.

Las autoridades navales señalaron que este tipo de operativos forma parte de las acciones permanentes que realiza la institución en coordinación con programas de protección ambiental, enfocados en preservar especies marinas que cada año utilizan las costas mexicanas como sitio de reproducción.

