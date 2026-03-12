Joven motociclista muere al ser embestida por un camión; chofer se da a la fuga

Una mujer sin vida fue el saldo que dejo un accidente de tránsito sobre la carretera federal México–Tuxpan, en el tramo que atraviesa la zona urbana cercana al crucero de Huapalcalco, en el municipio de Tulancingo, Hidalgo, donde una joven motociclista perdió la vida.

De acuerdo con información policial, la mujer se desplazaba a bordo de una motocicleta cuando fue arrollada por un camión. Tras el impacto, el conductor del vehículo pesado presuntamente se retiró del sitio sin esperar a las autoridades.

Testigos alertaron a los servicios de emergencia, por lo que al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, así como elementos del cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil municipal. Luego de revisar a la conductora, los socorristas confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Los primeros reportes indican que la víctima tendría aproximadamente 25 años de edad. Su cuerpo quedó tendido sobre la cinta asfáltica junto a la motocicleta que conducía. Trascendió además que no portaba casco de seguridad al momento del accidente.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tulancingo acordonaron la zona para preservar la escena, mientras se notificaba al Ministerio Público.

Más tarde, personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo se presentó en el lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes y abrir la carpeta de investigación que permita esclarecer las circunstancias del hecho.

Elementos de la Cruz Roja Mexicana parados frente al cuerpo de un motociclista Foto: Especial

Conductor les da el paso y motociclista las atropella

Un motociclista atropelló a una mujer y a su hija en pleno centro de Calpulalpan, Tlaxcala; tras el hecho, tomó su automotor y escapó del lugar.

En la grabación se puede observar el momento en el que el motocilista atropella a la mujer y su hija, quienes cruzan la calle en el momento en el que un vehículo les cede el paso; debido al hecho, la mujer se golpea la cabeza al intentar proteger a su hija.

Debido al impacto, la mujer, la niña y el motociclista quedaron en el asfalto. El primero en reaccionar fue el motociclista quien se levantó y auxilió a la niña. Mientras que debido al fuerte golpe, la mujer continuó inconsciente.

Vecinos del lugar arribaron a la zona del impacto e intentaron auxiliar a la mujer, momento que aprovechó el motociclista para tomar su automotor y escapar del lugar.

Paramédicos de Protección Civil atendieron a la mujer y la trasladaron al hospital general de Calpulalpan.

jcp