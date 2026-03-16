Detienen a cuatro integrantes del Cártel Chiapas y Guatemala

Cuatro hombres fueron detenidos en el municipio de Jiquipilas durante un operativo interinstitucional por presuntos delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, informó la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas.

De acuerdo con el comunicado oficial, la detención ocurrió en flagrancia durante un operativo en el que participaron elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva.

Operativo conjunto en Jiquipilas

La acción fue realizada en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y personal del Ejército Mexicano.

Durante el operativo fueron detenidos Luis “N”, Jhafet “N”, Mauri “N” y Alberto “N”, todos hombres, quienes presuntamente estaban vinculados con actividades de narcomenudeo.

Según el reporte de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, los detenidos manifestaron pertenecer al grupo delictivo denominado Cártel Chiapas y Guatemala, organización señalada en la región por su participación en actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Aseguran droga, armas y vehículos

Durante la intervención, las autoridades aseguraron diversos objetos presuntamente relacionados con actividades ilícitas.

Entre lo decomisado se encuentran:

33 envoltorios con una sustancia granulada y cristalina con características similares al cristal

33 envoltorios con una sustancia granulada y cristalina con características similares al cristal Un arma corta tipo revólver calibre .38

Un arma larga tipo escopeta calibre 16

Seis cargadores calibre .38

Diez cargadores calibre 16

Tres motocicletas de la marca Italika

Dinero en efectivo

Cuatro teléfonos celulares

Las autoridades no detallaron el peso total de la sustancia asegurada ni el monto del dinero en efectivo localizado durante el operativo.

Puestos a disposición de las autoridades

Tras la detención, los cuatro hombres y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Será el Ministerio Público quien determine su situación jurídica conforme avance la integración de la carpeta de investigación por presuntos delitos contra la salud.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo indicó que estas acciones forman parte de las operaciones de vigilancia y combate a la venta de droga en la entidad.

Coordinación entre autoridades

La dependencia estatal señaló que el operativo se realizó mediante un trabajo coordinado entre instancias de seguridad estatales y federales.

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de la República y el Ejército Mexicano.

Las autoridades indicaron que este tipo de operativos buscan reforzar la vigilancia y las acciones contra delitos relacionados con drogas en municipios del estado.

RLO