Defensa detiene a 7 personas en dos cateos realizados en Campeche

En acciones de apoyo a la ejecución de dos órdenes de cateo en Hopelchén, Campeche, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detuvieron a siete personas, además de que aseguraron armas y presunta mariguana, informó la dependencia.

Se indicó que personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, adscritos a las comandancias de la Décima Región y la 33 Zona Militares, en apoyo a otras instancias del Gabinete de Seguridad, participaron en los cateos realizados el pasado 14 de agosto, en cumplimiento de lo establecido en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

La Defensa detalló que el saldo de los dos cateos fue, además de las siete personas detenidas, de dos inmuebles asegurados; dos armas, una larga y otra corta; 16 cartuchos; un cargador; 56 dosis de presunta mariguana; 41 dosis de posible metanfetamina y 12 de cocaína.

Se indicó que las personas detenidas, junto con todo lo asegurado, quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, con sede en Campeche, capital, para continuar con la integración de las investigaciones.

La dependencia destacó que los dos cateos se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos.