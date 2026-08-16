Sentencian a ex secretario técnico de Tlahualilo por ejercicio indebido del servicio público

El ex secretario técnico del Ayuntamiento de Tlahualilo, Juan Carlos Cázares Sandoval, fue sentenciado a 4 años y ocho meses de prisión por el delito de ejercicio indebido del servicio público en Durango.

Fue la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la entidad quien obtuvo la sentencia condenatoria.

Como parte de la resolución judicial también se impuso una multa de 32 mil 329 pesos.

A partir de una denuncia presentada por integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Tlahualilo se originó la investigación, la cual está relacionada con el desempeño de Cázares Sandoval como secretario técnico del gobierno de dicho municipio.

De acuerdo con la investigación, el hoy sentenciado ejerció las funciones como secretario técnico del Ayuntamiento de Tlahualilo, pese a que dicho cargo no se encontraba contemplado en la estructura orgánica municipal aprobada.

La dependencia estatal informó que tampoco contaba con sustento legal, asumiendo funciones dentro de la organización administrativa del Ayuntamiento sin contar con las atribuciones, causando perjuicio a la función pública.

La sentencia se obtuvo luego de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público Especializado, quien acreditó ante el juez de la causa la responsabilidad penal por el delito antes señalado.