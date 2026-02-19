Detienen a adolescente por el asesinato de una mujer en Nuevo León  

Un adolescente fue detenido como presunto responsable del asesinato de una mujer ocurrido en la colonia Independencia en Monterrey, Nuevo León, tras un operativo conjunto realizado la noche del miércoles.

La captura se logró mediante labores coordinadas de inteligencia y seguimiento encabezadas por elementos de la Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes ubicaron al sospechoso horas después del ataque armado que cobró la vida de una mujer de 41 años en ese mismo sector.

Los hechos violentos se registraron en el cruce de las calles Lago de Chapala y Tamaulipas en la colonia Independencia, donde la mujer fue atacada con arma de fuego durante la tarde.

Según ABC Noticias, la víctima se encontraba en la azotea de su domicilio realizando labores domésticas cuando recibió un disparo en la parte superior de la espalda.

Familiares y vecinos que escucharon la detonación subieron para auxiliarla y la encontraron herida y con abundante sangrado, por lo que solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia.

A la llegada de paramédicos y policías, la mujer ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Tras el crimen, las corporaciones estatales desplegaron un operativo en calles aledañas con el objetivo de localizar al probable agresor.

Otro menor de edad también fue detenido

Fue durante la noche cuando los agentes detectaron a un grupo de jóvenes en la vía pública cuyo comportamiento les resultó sospechoso, ya que uno de ellos coincidía con la descripción física recabada previamente.

Al percatarse de la presencia policial, uno de los individuos emprendió la huida, mientras que dos adolescentes fueron alcanzados e interceptados por los uniformados. Los detenidos, de 17 y 15 años de edad, fueron sometidos a una revisión preventiva.

Entre sus pertenencias, los oficiales aseguraron diversas dosis de presuntas sustancias ilícitas, entre ellas envoltorios con material granulado con características similares al cristal, otros con sustancia blanca comparable a la cocaína en piedra y en polvo, además de una porción sólida de color rosa y una bolsa con hierba verde seca con apariencia de mariguana.

Con base en las indagatorias preliminares, el menor de 15 años es señalado como el principal sospechoso de haber disparado contra la mujer horas antes, en el mismo sector donde fue detenido.

Las autoridades no precisaron el posible móvil del ataque, aunque indicaron que la investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias del crimen.

Ambos adolescentes fueron puestos a disposición de las instancias competentes en materia de justicia para adolescentes, donde se definirá su situación jurídica conforme avancen las diligencias.

Mientras tanto, peritos y agentes ministeriales continúan recabando pruebas y testimonios en la colonia Independencia, con el propósito de integrar la carpeta de investigación y determinar responsabilidades en este hecho.

JCS