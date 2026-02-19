Desmantelan narcolaboratorio en Ixtlán del Río, Nayarit

La Fiscalía General de la República (FGR) integró una carpeta de investigación, derivado de la localización de un predio en el municipio de Ixtlán del Río, Nayarit, donde se aseguraron diversas sustancias químicas.

En la acción, coordinada por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), percibieron un olor a químicos, por lo que se acercaron a inspeccionar la zona.

En el narcolaboratorio localizaron 15 tanques de gas, 45 recipientes de plástico de diferentes capacidades vacíos, 25 tambos vacíos, 72 bidones vacíos, dos hornos artesanales, un tinaco de mil 100 litros de capacidad vacío, 27 bidones de 20 litros con sustancia líquida y 13 costales de 25 kilos que contenían hidróxido de sodio.

Posteriormente, el agente del Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nayarit, intervino el lugar y con la participación de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos, ambos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), aseguraron 12 tambos de 200 litros de capacidad con una sustancia líquida transparente, 13 bidones de distintas capacidades que contenían sustancias líquidas, 24 costales que contenían sustancias granuladas diversas, 12 sacos de 25 kilos que contenían una sustancia sólida en forma de escamas.

En el narcolaboratorio encontraron 15 tanques de gas y 45 recipientes de plástico de diferentes capacidades Foto: Especial

Al realizar el dictamen en materia de química forense, se determinó que las sustancias corresponden a ácido clorhídrico, acetona, trimetilhexano, dimetilamina, tolueno, etanol, ácido tartárico, metanfetamina, Fenil-2-propanona e hidróxido de sodio, sustancias identificadas como precursores químicos y químicos esenciales para la elaboración de drogas sintéticas.

El operativo se realizó en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, representadas en la Mesa de Seguridad del Estado, por lo que lo asegurado quedó a disposición del MPF, quien continúa con las investigaciones en contra de quien o quienes hayan participado en la posible comisión de delitos contra la salud.

Los 13 costales de 25 kilos contenían hidróxido de sodio Foto: Especial

JCS