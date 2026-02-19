Motociclista no respeta alto y atropella a abuelito; se da a la fuga

Un hombre de la tercera edad fue atropellado por un motociclista, esto en calles del municipio de Monterrey, en Nuevo León.

De acuerdo con los primeros informes, el hecho tuvo lugar en la avenida Alfonso Reyes, anteriormente llamada Calzada Victoria, esto a la altura de la colonia Industrial.

Se reportó que, tras el impacto, el hombre de la tercera edad quedó entre el carril derecho y central.

De acuerdo con los reportes, el hombre de 65 años intentaba cruzar la avenida mientras el tráfico estaba parado, cuando cruzó al primer carril fue impactado por el motociclista, quien, de acuerdo a testigos, manejaba entre los carriles.

Debido al impacto, el hombre de la tercera edad sufrió golpes en diversas partes del cuerpo, los cuales le impidieron reincorporarse.

Se reportó que el motociclista se cayó y que se dio a la fuga del lugar; sin embargo, personas que ayudaron al hombre tomaron una foto de las placas de la motocicleta, lo cual permitirá a las autoridades dar con el responsable.

Al lugar llegaron paramédicos, quienes le brindaron primeros auxilios al hombre y lo trasladaron al Hospital Metropolitano.

Muere motociclista tras ser impactado por tráiler

Un hombre de aproximadamente 40 años de edad falleció la madrugada de este martes luego de verse involucrado en un accidente vial entre una motocicleta y un tráiler en el municipio de San Nicolás de los Garza.

De acuerdo con el reporte emitido por Protección Civil de Nuevo León, el incidente fue reportado a las 03:34 horas a través del número de emergencias 911.

El percance ocurrió sobre la avenida Diego Díaz de Berlanga y el Puente Nogalar Diego Díaz de Berlanga, en la colonia Antiguo Nogalar.

De forma preliminar, se indicó que se trataba de un accidente vial en el que estaban involucrados una motocicleta y un tráiler. En un primer momento, se refirió que el conductor de la motocicleta, un masculino, se encontraba consciente y presentaba lesiones en los pies.

Tras el llamado de auxilio, al sitio acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de San Nicolás, así como personal de Movilidad Urbana, quienes comenzaron con la atención del caso y el aseguramiento del área.

Testigos en el lugar señalaron que, después del impacto, el conductor del tráiler presuntamente se dio a la fuga, llevándose arrastrando la motocicleta y dejando al lesionado tendido sobre el pavimento.

Minutos más tarde, a las 04:39 horas, tras el arribo de paramédicos, se confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales.

La víctima no ha sido identificada; de acuerdo con la información oficial, se trata de un masculino de aproximadamente 40 años, quien vestía camisa color verde, pantalón de mezclilla negro y zapatos industriales color negro al momento del accidente.

En el lugar también hicieron presencia elementos de Movilidad Urbana, Policía Municipal, así como personal del Servicio Médico Forense y de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.

jcp