Gemelos son sentenciados a 90 años de prisión por el asesinato de dos policías

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que obtuvo sentencia condenatoria en contra de los gemelos Diego “N” y Fernando “N”, hallados culpables del delito de homicidio calificado en agravio de dos elementos policiales, tras un ataque registrado en septiembre de 2023 en la colonia Lomas de Casa Blanca.

De acuerdo con la autoridad, los hechos ocurrieron el 5 de septiembre de 2023, cuando los policías realizaban labores de custodia en un inmueble de dicha colonia.

En ese momento fueron sorprendidos por una agresión directa con arma de fuego. En el sitio, además de los disparos, fue dejada una granada.

Como consecuencia del ataque, una oficial perdió la vida en el lugar, mientras que su compañero falleció horas más tarde en el hospital, derivado de la gravedad de las heridas sufridas.

La Fiscalía de Querétaro detalló que el esclarecimiento del caso fue resultado de una serie de actos ministeriales, periciales y policiales.

Entre los elementos determinantes se encuentra el análisis de videograbaciones, que permitió identificar y establecer la participación directa de los ahora sentenciados, quienes, por tratarse de gemelos, fueron plenamente individualizados mediante diversas pruebas técnicas y testimoniales integradas a la carpeta de investigación.

Tras el proceso judicial correspondiente, un tribunal dictó una pena de 90 años de prisión para cada uno de los hermanos, equivalente a 45 años por cada víctima. Además, se impuso multa, amonestación privada y la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

La resolución también contempla el pago de la reparación integral del daño, que incluye indemnizaciones por muerte, gastos funerarios, compensación por afectaciones emocionales a las víctimas indirectas y montos destinados a la institución de seguridad pública a la que pertenecían los oficiales.

