Joven de Ecatepec muere ahogado en las Cascadas de Chimalapa

Dos personas perdieron la vida en hechos distintos ocurridos en cuerpos de agua del municipio de Acaxochitlán, lo que generó la movilización de elementos de Seguridad Pública, Protección Civil y personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

El primer incidente ocurrió en las Cascadas de Chimalapa, donde un joven de 19 años, identificado con las iniciales L.R.M. y originario de Ecatepec, Estado de México, desapareció mientras se encontraba nadando.

De acuerdo con los primeros reportes, sus familiares pensaron inicialmente que se trataba de un juego; sin embargo, al no localizarlo durante varios minutos solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia.

Tras un operativo de búsqueda, rescatistas localizaron y recuperaron el cuerpo del joven. Posteriormente, agentes de investigación y peritos realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

Horas más tarde se reportó un segundo caso en la Presa del Tejocotal, en la zona del ejido Tepepa, donde fue localizado el cuerpo de una persona sin vida, boca abajo y sin ropa, cerca de la orilla del embalse.

El área fue resguardada por las autoridades mientras peritos y elementos de la Policía de Investigación efectuaban el levantamiento del cadáver e iniciaban las indagatorias para establecer la identidad de la víctima y las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Inmediaciones de la Presa del Tejocotal Foto: Especial

Discute con su pareja y abandona a su bebé en la calle

Por Eridani Salazar

En días pasados, en calles de la colonia Granjas Valle de Guadalupe, en Ecatepec, Estado de México, un bebé de apenas un mes de nacido fue resguardado por elementos de la Policía Municipal, luego de que su madre, una joven de 16 años, lo dejó sobre la banqueta.

De acuerdo con el reporte oficial, un vecino solicitó apoyo al observar que una pareja de jóvenes discutía frente a su domicilio. Durante la confrontación, la joven dejó al bebé envuelto en una cobija sobre la banqueta y se alejó junto con el hombre, aparentemente en estado inconveniente.

Policías del Sector 23 acudieron al sitio, resguardaron al bebé y realizaron recorridos para localizar a la madre, quien regresaba al domicilio donde lo había dejado. La adolescente explicó que lo había dejado “solo unos minutos” mientras discutía con su pareja.

El menor fue valorado por paramédicos de Protección Civil, quienes detectaron que presentaba fiebre, por lo que fue trasladado al Hospital General José María Rodríguez para recibir atención médica y permanecer en observación.

Las autoridades informaron que la joven se encontraba en aparente estado de intoxicación. Durante la entrevista señaló que vive sola en un cuarto, carece de redes de apoyo y que el bebé no cuenta con registro de nacimiento. La adolescente quedó bajo resguardo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF de Ecatepec, donde se realizó un rastreo familiar que permitió localizar a su abuela.

Tras la valoración correspondiente, se determinó que la abuela es apta para hacerse cargo temporalmente del menor mediante un convenio de buenos cuidados.

Por su parte, la madre adolescente será canalizada a un centro de rehabilitación para recibir atención especializada, mientras las autoridades dan seguimiento al caso y garantizan la protección integral tanto del bebé como de la joven.