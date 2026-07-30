Sujetos armados balean a bebé y dos mujeres en Sinaloa

Sujetos armados dispararon contra los ocupantes de un vehículo, lesionando a dos mujeres y a un bebé, a quien trasladaban a una guardería al momento del ataque, en el municipio de Escuinapa, al sur de Sinaloa.

De acuerdo con las autoridades, los tres circulaban a bordo de un vehículo particular cuando otra unidad se les emparejó y comenzó a dispararles, para luego darse a la fuga. Sin embargo, una de las mujeres logró conducir hasta un hospital, donde quedaron internados.

La mujer fue identificada como Yuridia, de 36 años, quien recibió la mayoría de los impactos de bala, mientras que su hijo, de un año, y su madre, quien también viajaba en la unidad, sufrieron heridas menores.

Las autoridades médicas informaron que intentarán estabilizar a Yuridia para trasladarla a un hospital en Mazatlán, donde podrá recibir atención especializada. La abuela y el menor son reportados fuera de peligro.

Peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al hospital, donde las víctimas recibieron atención médica, y realizaron las diligencias periciales en el vehículo en el que viajaban, el cual presentaba múltiples impactos de bala en la carrocería y los cristales.

Las primeras indagatorias apuntan a un ataque directo contra la unidad; sin embargo, las autoridades no han proporcionado mayores detalles ni han emitido un pronunciamiento después de lo sucedido.