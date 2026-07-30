Cae presunto defraudador que ofrecía en renta quintas en Nuevo León

Un hombre de 24 años fue detenido por elementos de la Policía de Santiago, Nuevo León, al ser señalado de presuntamente engañar a personas mediante la falsa renta de quintas, un esquema con el que habría cobrado dinero por inmuebles que no eran de su propiedad.

La captura ocurrió este jueves cuando el sospechoso ingresó sin autorización a una quinta ubicada en la colonia Héctor Caballero, donde fue sorprendido por el dueño del lugar, quien realizaba labores de mantenimiento en la propiedad, de acuerdo a ABC Noticias.

El ahora detenido, identificado como Armando “N”, con domicilio en la colonia Nogales de Monterrey, promocionaba a través de distintos medios la renta de quintas ubicadas en Santiago.

Según las indagatorias, el joven acordaba la reservación con los clientes, solicitaba el pago por adelantado y, una vez recibido el dinero, dejaba de responder o los afectados descubrían al llegar al inmueble que este nunca había estado disponible para renta.

Las autoridades señalaron que el fraude era descubierto cuando las personas acudían a la propiedad en la fecha pactada y eran informadas por los verdaderos propietarios de que no existía ninguna reservación.

La detención se concretó luego de que el sospechoso ingresó sin permiso a una de las quintas que utilizaba para ofrecerla a posibles clientes.

En el lugar se encontraba el propietario del inmueble, quien reconoció que días antes una familia acudió asegurando haber pagado por la renta de la quinta, situación que le permitió confirmar que alguien estaba utilizando la propiedad para cometer presuntos fraudes.

Tras recibir el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago acudieron al sitio y procedieron con la detención del hombre.

Posteriormente fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, donde se determinará su situación jurídica.

Aunque inicialmente fue presentado por el probable delito de allanamiento a propiedad ajena, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar si existen más personas afectadas por el presunto esquema de fraude.

Durante la intervención también fue asegurado el vehículo en el que se desplazaba el detenido.

Se trata de un automóvil Volkswagen con placas de circulación del estado de Nuevo León, el cual quedó a disposición de las autoridades ministeriales como parte de las investigaciones.

Las autoridades no descartaron que existan más víctimas relacionadas con este caso, por lo que hicieron un llamado a quienes hayan sido afectados por un esquema similar a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía para fortalecer las investigaciones y determinar el alcance de las operaciones atribuidas al detenido.