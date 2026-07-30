Dan 15 años de cárcel a Zhenli Ye Gon; aquél del “copelas o cuello”

Un Juez Federal dictó una sentencia de 15 años y un día de prisión, así como el pago de una multa de 140 mil 400 pesos, en contra del empresario mexicano, de origen chino, Zhenli Ye Gon o Zhenly Ye Gon, al ser encontrado penalmente responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

El organismo autónomo informó que, a partir de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en 2008, Ye Gon, alias “El Chino”, como representante legal y accionista de la empresa Constructora Inmobiliaria Federal, S.A. de C.V., y mediante una casa de cambio, realizó diversas transferencias irregulares.

En total se detectaron traspasos por “33’061,234.43 millones de dólares”, indicó la FGR, los que fueron transferidos a paraísos fiscales, con el objetivo de ocultar el origen ilegal del dinero.

Las investigaciones establecieron que este monto es producto de la venta de químicos, así como transferencias a una empresa con antecedentes de ser usada para la compra de aeronaves y servicios de aviación en forma irregular.

Ye Gon permanece privado de la libertad en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, en donde purgará la sentencia, y se indicó que enfrenta otras diversas causas penales.

En este proceso ofrecieron elementos ministerios públicos federales (MPF) de las fiscalías especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, y especializada de Control Regional (FECOR).

El juez ordenó la pena e impuso una multa de 140 mil 400 pesos y negó los sustitutivos de la pena de prisión y el beneficio de la condena condicional, se suspendieron sus derechos políticos y civiles, además que se ordenó su amonestación, indicó la FGR.

El 14 de febrero de 2019 se dio cumplimiento por reclusión al mandato judicial contra Ye Gon, y días después se dictó el auto de formal prisión en su contra, por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, quien actuando por sí, realizó la adquisición de recurso del territorio nacional al extranjero, motivo de la sentencia referida.