SEP entrega reconocimientos a egresados de la Universidad Nacional Rosario Castellanos

Con una matrícula actual de 94 mil 260 estudiantes en 35 unidades académicas, la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) entregó reconocimientos a 4 mil egresadas y egresados de la segunda generación de licenciatura y posgrado.

En el evento realizado en el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México, se dieron cita más de 9 mil personas entre autoridades, graduados y familiares, reafirmando la expansión de la educación superior.

Durante la ceremonia, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, aseguró que la educación superior ha dejado de ser un privilegio de pocos. "La Universidad Nacional Rosario Castellanos hoy forma parte fundamental de la estrategia para abrir más de 300 mil espacios en educación superior y lograr una República educadora, humanista y científica, donde la educación superior deje de ser un privilegio lejano", afirmó el titular de la SEP, quien resaltó el impulso brindado por la presidenta Claudia Sheinbaum para nacionalizar la institución.

Delgado Carrillo enfatizó que la Universidad Rosario Castellanos encarna los principios de la Nueva Escuela Mexicana al colocar en el centro la responsabilidad social.

Por su parte, la rectora Alma Herrera Márquez destacó que la oferta educativa busca poner fin a la exclusión académica y alentó a los egresados. "Con su actuación harán de este mundo un mejor lugar", al tiempo que reconoció el talento y pensamiento crítico de los estudiantes para solucionar las problemáticas actuales.

Al acto asistió Pedro Moctezuma Barragán, titular de la SECTEI, en representación de la jefa de Gobierno Clara Brugada. A nombre de los graduados, Lizbeth Fernández Viñas, de la Licenciatura en Ciencia de Datos, resaltó la participación femenina en carreras técnicas, mientras que Alejandro Tapia Ramírez, egresado de maestría, asumió el compromiso colectivo de ser agentes de cambio.