Detectan tomas clandestinas de agua en Puebla; abastecería a 35 mil habitantes

Como parte del combate al llamado "huachicoleo del agua", la Conagua dio a conocer que participó en un operativo interinstitucional que permitió asegurar 10 pipas y detectar la extracción de un pozo sin concesión, así como la sustracción del recurso de una infraestructura hidráulica en la colonia Santa María, en San Pablo Xochimehuacan, en el estado de Puebla.

Robo de agua Especial

En el predio, personal de la Conagua, en coordinación con agentes ministeriales y elementos de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y el Ejército Mexicano, clausuró un pozo equipado con una bomba sumergible, así como cuatro andenes para carga de pipas.

Hubo 4 detenidos

De igual forma, fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, cuatro personas que se encontraban realizando maniobras de llenado de pipas al momento de la diligencia.

Adicionalmente, se identificó la conexión a una línea de conducción del sistema operador de agua potable de Puebla.

Robo de agua Especial

"Personal técnico realizó mediciones de presión en la infraestructura que abastece a la capital del estado, observándose una recuperación de alrededor de 40 litros por segundo, equivalentes a casi tres millones 500 mil litros por día, lo suficiente para abastecer diariamente a 35 mil habitantes", explicó.

Huachicol de agua

En un comunicado de prensa, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), destacó que, tras el operativo, se iniciaron los procedimientos correspondientes por los probables hechos relacionados con la extracción de agua subterránea sin título de concesión y la sustracción ilegal de agua.

"La determinación de responsabilidades y, en su caso, la aplicación de las sanciones correspondientes, serán realizadas por las autoridades competentes, conforme a la legislación vigente.

Conagua reitera su compromiso de fortalecer las acciones de inspección y vigilancia para avanzar en el ordenamiento de las concesiones, la protección de la infraestructura hidráulica y la administración equitativa del agua, en beneficio de la población", detalló.