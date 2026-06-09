Detectan primer caso de gusano barrenador en un perro en Durango

Gómez Palacio, Durango.— Autoridades sanitarias confirmaron el primer caso de gusano barrenador detectado en un perro, en el municipio de Pueblo Nuevo, Durango.

Edgar Urbina Torres, responsable del Programa de Zoonosis de la Secretaría de Salud de la entidad, manifestó que trabajan en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), instancia encargada de la atención en materia de sanidad animal.

“Es muy importante decirles que el primer caso fue en un perro. Estos casos de miasis por gusano barrenador son muy extraños y se presentan en poblaciones muy específicas”.

Explicó que entre las poblaciones de riesgo se encuentran las personas adultas mayores en situación de abandono, quienes padecen trastornos mentales y, de manera importante, pacientes con diabetes que han perdido sensibilidad y pueden tener una herida sin percatarse de la presencia de larvas. Señaló que estos pacientes deben extremar cuidados.

Manifestó que se mantienen en investigación dos casos en humanos. “La realidad es que casi todos los estados con los que tenemos colindancia ya han registrado casos. La mosca se desplaza hasta 50 kilómetros diarios”.

El funcionario estatal pidió a la población cuidar a sus animales de compañía, revisarlos y evitar que deambulen. También recomendó mantener la higiene en los hogares y desechar cacharros y residuos orgánicos.

Sostuvo que en Pueblo Nuevo el cerco sanitario está a cargo de otra dependencia y recalcó que los casos que actualmente se vigilan corresponden a personas.

Urbina Torres manifestó que los casos sospechosos analizados resultaron negativos.

“Ahorita tenemos dos; uno ayer en la tarde se descartó y el otro está en estudio. Fue uno en Gómez Palacio y otro aquí, en Durango. Se hace el estudio, se envían las larvas y luego ya se determina si es o no Cochliomyia hominivorax, que es la mosca del gusano barrenador”.

Sostuvo que en Durango se cuenta con un laboratorio certificado para la realización del diagnóstico.