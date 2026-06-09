Reportan segundo caso de gusano barrenador en humanos en NL
De acuerdo con el reporte de la dependencia federal, correspondiente a la semana epidemiológica 21 se confirmó un nuevo caso de miasis por Cochliomyia hominivorax.
La Secretaría de Salud Federal informó de un nuevo caso positivo en humanos de infección por gusano barrenador en Nuevo León por lo que a la fecha se han presentado dos.
De acuerdo con el reporte de la dependencia federal, correspondiente a la semana epidemiológica 21 se confirmó un nuevo caso de miasis por Cochliomyia hominivorax.
El primer caso de miasis en humanos fue el de un hombre, de 84 años, originario del municipio de Linares. Sobre el segundo contagio todavía no se tienen los detalles del caso.
Los casos por gusano barrenador se extendieron del ganado a los animales domésticos y ahora alcanzaron también a los humanos.
¿Cómo afecta el gusano y qué síntomas provoca?
Las moscas transmisoras depositan sus huevos en heridas abiertas o mucosas; al nacer, las larvas se alimentan de tejido vivo, lo que genera lesiones profundas y dolorosas.
Síntomas principales:
- Heridas o llagas dolorosas que no sanan y parecen empeorar rápidamente.
- Secreción fétida, con sangre o pus.
- Sensación de movimiento o visibilidad de larvas dentro de la herida.
- Inflamación, enrojecimiento y, en algunos casos, fiebre.