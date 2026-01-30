Detectan dos casos nuevos de sarampión en Querétaro; suman 7 en el estado

La Secretaría de Salud de Querétaro confirmó la detección de dos nuevos casos de sarampión en el municipio de Querétaro, correspondientes a una mujer de 18 años y su hija de un año de edad. Ambas pacientes permanecen bajo vigilancia epidemiológica con un cuadro clínico estable.

Con estos diagnósticos, la entidad registra un acumulado de siete contagios confirmados en lo que va de 2026. Las autoridades sanitarias mantienen activos los protocolos de control para contener la dispersión del virus en la zona metropolitana y municipios colindantes.

La dependencia estatal precisó que la identificación de estas pacientes derivó del fortalecimiento de la vigilancia implementada desde febrero de 2025, tras el reporte del primer caso importado en territorio nacional. Esta estrategia busca cortar la cadena de transmisión mediante el diagnóstico temprano.

Cerco epidemiológico en la entidad

Personal de la Dirección de Epidemiología realiza actualmente una investigación de campo para determinar el mecanismo de transmisión exacto. Estas acciones incluyen el seguimiento de contactos directos y la búsqueda intencionada de casos probables en el entorno de las pacientes.

De manera paralela, se ejecutan barridos de vacunación en el perímetro habitacional de las afectadas. El objetivo es asegurar que la población circundante cuente con la protección inmunológica necesaria para frenar el brote, que se ha mantenido focalizado bajo supervisión médica.

Las autoridades informaron que, hasta el momento, no se han reportado complicaciones graves ni hospitalizaciones derivadas de estos dos últimos casos. No obstante, el monitoreo continuará durante el periodo de incubación estándar del virus para descartar contagios secundarios.

.Prevención del sarampión y síntomas de alerta

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por gotas de saliva suspendidas en el aire. La Secretaría de Salud enfatiza que la vacunación es la única medida efectiva para prevenir brotes masivos y complicaciones permanentes.

Los síntomas principales incluyen fiebre alta, secreción nasal, tos, ojos llorosos y manchas blancas en la parte interna de las mejillas. El signo más característico es el exantema (erupción cutánea), que suele iniciar en la cara y el cuello antes de extenderse al resto del cuerpo.

Para prevenir el contagio, es indispensable cumplir con el esquema nacional de vacunación. En México, se aplica la vacuna SRP (Sarampión, Rubéola y Parotiditis) a los 12 y 18 meses de edad, o la SR (Sarampión y Rubéola) en personas adultas que no cuenten con antecedentes comprobables de inmunización.

RLO