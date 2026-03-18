Plan B empata revocación con elecciones

Por primera vez en la historia de México, la persona titular de la Presidencia de la República podrá hacer campaña junto con los partidos políticos en un proceso electoral federal, porque la iniciativa de reforma constitucional para modificar la fecha de la revocación de mandato le permitirá ser un ente activo en el proceso electoral.

La persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto en su favor en los términos que establezca la ley de la materia”, dice la propuesta presidencial de reforma constitucional para que la revocación pueda realizarse cuando una persona titular de la Presidencia cumpla el segundo año de mandato.

La presidenta Claudia Sheinbaum cumple su segundo año en el mandato el 1 de octubre de este 2026, por lo que los interesados en que ella se vaya del cargo pueden comenzar el proceso de recabar firmas a partir del 1 de enero de 2027, para que se ratifique su mandato el mismo día de las elecciones en que se renueva la Cámara de Diputados, se eligen jueces y magistrados, gobernadores y congresos estatales.

Exposición de motivos

En la iniciativa se explica que “con el objetivo de disminuir los costos de operación y organización, así como el agotamiento de la ciudadanía, y recogiendo el sentir popular, se propone ampliar el periodo de solicitud de la revocación de mandato, a fin de que pueda realizarse en el tercer o cuarto año del ejercicio del mandato".

“Quizá uno de los aspectos más complejos del procedimiento de revocación de mandato radica en que su promoción y difusión como instrumento democrático han sido prácticamente nulas. Las y los ciudadanos deben estar plenamente informados sobre el procedimiento, debiendo suspender la difusión tres días antes de la jornada electoral, con el fin de que la ciudadanía cuente con un periodo de reflexión", señala el documento.

Asimismo, argumenta que la garantía del derecho de opinión, razonamiento y defensa de la persona sujeta al procedimiento fortalece el debate público informado y reconoce el derecho de la persona servidora pública a expresar libremente sus ideas y opiniones.

La revocación de mandato es un instrumento de democracia directa. Excélsior

Poder al pueblo

La Presidenta recuerda en la iniciativa que “la revocación de mandato reviste gran importancia, porque reafirma el poder del pueblo y forma parte de la evolución democrática del país, del fortalecimiento progresivo de nuestras instituciones y del ejercicio efectivo de los derechos políticos. Asimismo, contribuye a normalizar el uso de instrumentos de democracia participativa que durante mucho tiempo estuvieron ausentes de nuestro sistema político".