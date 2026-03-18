Excélsior 109 años. Las reformas de México se discutían entre goles y penaltis

Cada vez que el balón mundialista ha rodado en suelo mexicano, el país ha estado en medio de una cirugía mayor a sus propias leyes.

De la juventud que reclamaba voz en los años 70 a la oposición que exigía un asiento en la política en los años 80, la Copa del Mundo ha coincidido con la creación de reformas que han marcado el panorama nacional y de las que Excélsior dio espacio en sus páginas.

Por ejemplo, 1970 fue un periodo de cambios legales significativos en México, marcado por la transición presidencial de Gustavo Díaz Ordaz a Luis Echeverría Álvarez y la necesidad de responder a las demandas sociales y políticas tras el movimiento estudiantil de 1968.

Entre las principales reformas de ese año estuvieron la electoral, que permitió reducir la edad del voto, de los 21 a los 18 años, que buscó integrar a la juventud en la vida política institucional.

Esta “mano tendida” del gobierno hacia los jóvenes se reflejaba en declaraciones del expresidente Miguel Alemán, en el marco de la campaña presidencial de Echeverría.

En una nota firmada por el enviado especial Ángel T. Ferreira, desde Acayucan, Veracruz, Alemán llamaba a la juventud a no dejarse guiar “por aquéllos que no sienten ni luchan por los verdaderos intereses del país y que solamente tienen propósitos de frustraciones”.

Otro cambio trascendente fue el que se hizo a la Ley Federal del Trabajo (1 de abril de 1970), que sustituyó a la de 1931 y en la que se introdujeron mayores prestaciones y regulaciones para los trabajadores, destacando la edad mínima laboral, que se aumentó de 12 a 14 años.

Las páginas de Excélsior dieron cabida a voces de la oposición, como el aspirante presidencial del PAN Efraín González-Luna Morfín. En la gira del aspirante por Nuevo Laredo, Tamaulipas, el enviado especial Eduardo García Jaén reportó que el panista palomeó la nueva reforma.

Aprovechó la oportunidad para destacar, como ejemplo, el caso de las empresas centrales que, aunque se modernizan y crecen, los beneficios para sus propios trabajadores no llegan debido a la exagerada organización y excesiva burocracia para este acto”, indica la nota.

Otra reforma fue la hecha al Código Civil Federal (17 de enero) para introducir cambios en el marco civil para el Distrito y Territorios Federales.

Entre otros cambios, se reforzaba el concepto de patria potestad, se creaban los juzgados de lo Familiar, se reconocían derechos a los hijos naturales y se agilizaban las adopciones.

El reportero Raúl Torres Barrón lo explicaba en una nota del 12 de febrero de 1970: “El hombre y la mujer tendrán igual autoridad y consideración en el hogar, y la patria potestad dejará de ser un poder omnímodo para transformarse en una obligación, según dictamen del Senado favorable a una serie de 26 reformas al Código Civil.

Estas reformas forma ron parte de una estrategia de “apertura política” y “desarrollo compartido” que buscaba legitimidad tras los eventos de 1968, intentando incorporar nuevas demandas sociales al marco jurídico.

Además, estas medidas sentaron las bases para reformas mayores posteriores, como la reforma política de 1977.

Dieciséis años más tarde, en el marco del Mundial de 1986, a principal reforma aprobada por el Congreso, y consolidada a inicios de 1987, fue la política-electoral, conocida como “la renovación política”.

Aficionados durante la inauguración del Mundial de Futbol México 86. Archivo Histórico Excélsior

Esta iniciativa fue enviada por el presidente Miguel de la Madrid Hurtado en noviembre de 1986, con el objetivo de modernizar el sistema electoral, aumentar la representación de los partidos minoritarios y crear un tribunal electoral.

En la portada del 4 de noviembre de 1986, El Periódico de la Vida Nacional consigna en su nota principal: Reforma política y electoral que abrogaría al LOPPE, firmada por Juan Gerardo Reyes, se resumían los ejes de la reforma:

Modificar cinco artículos y aumentar de 100 a 200 diputados plurinominales; limitar a 350 las curules en la Cámara de Diputados para el partido mayoritario y crear un Tribunal con Atribución en Controversia Electoral de la Suprema Corte.