El gobierno federal reforzará la vigilancia en Sinaloa, con mayor presencia carretera y equipo táctico contra el crimen organizado, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien adelantó que, tras el arresto de El Chapo Isidro, el gabinete federal visitará la entidad para evaluar la situación.

En las vías Culiacán-Mazatlán y Mazatlán-Durango instalarán 240 puntos de monitoreo con 720 cámaras y 30 lectores de placas, que operarán desde mediados de diciembre, precisó el funcionario.

El despliegue incluye más de 150 vehículos, entre éstos 24 camionetas blindadas.

A la estrategia se sumará capacitación para los elementos de seguridad, así como drones y sistemas de videovigilancia en tramos carreteros, para detectar a integrantes de grupos delictivos, detalló García Harfuch, quien afirmó que, durante años, el crimen operó en Sinaloa, debido a autoridades que se dejaron corromper o que, por omisión, permitieron el avance de la delincuencia.

Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, y sus dos coacusados fueron trasladados ayer al penal de El Altiplano, luego de que fuera determinada su prisión preventiva.

Infografía: Abraham Cruz.

Impondrán cerco vial en Sinaloa

Con mayor vigilancia en las carreteras y más equipos para la movilidad, las fuerzas de seguridad federales reforzarán la vigilancia en Sinaloa para combatir a los grupos de la delincuencia organizada, informó ayer el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la rueda de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El funcionario federal también informó que el Gabinete de Seguridad visitará hoy Sinaloa para evaluar la situación en ese estado tras el arresto de Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, así como para entregar las primeras unidades que ayudarán a reforzar la vigilancia en esa entidad.

Además de las 100 patrullas que fueron entregadas en los meses anteriores, en los próximos días iniciaremos la entrega de más de 150 vehículos, entre ellos 90 patrullas para la policía estatal, las policías municipales de Culiacán y de Mazatlán, así como 14 camionetas tácticas blindadas y otras 10 camionetas blindadas para la policía estatal, las policías municipales de Culiacán y Mazatlán, así como capacitación a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de otras instituciones”, detalló García Harfuch.

A esto se sumarán drones, y equipos de videovigilancia en las carreteras de la entidad para detectar a elementos de la delincuencia organizada, expuso el secretario de Seguridad.

“Cada corporación recibirá, además, una unidad águila equipada con drones de vigilancia y entrenamiento para llevar a cabo esta función.

En las carreteras de Culiacán a Mazatlán y de Mazatlán a Durango instalaremos 240 puntos de monitoreo con 720 cámaras y 30 detectores de placas. El Centro de Monitoreo Carretero Federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana operará el sistema a partir de mediados de diciembre”, detalló el funcionario.

Reiteró que la primera entrega de nuevas patrullas para vigilar la entidad se realizará hoy por parte de los secretarios del Gabinete de Seguridad, quienes se reunirán con la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez para analizar la situación de seguridad en la entidad tras el operativo que logró la captura del líder del Cártel de Guasave.

Por Arturo Páramo.

El Chapo Isidro fue escoltado por un convoy militar. Foto: Cuartoscuro.

Meza Flores llega al Altiplano

Elementos del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional trasladaron en un vehículo blindado a Fausto Isidro Meza Flores, alías El Chapo Isidro, al Centro Federal de Reinserción Social número 1, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El traslado se dio luego de que la jueza Alejandra Ramírez decretó en una audiencia privada y por vía remota la prisión preventiva oficiosa al detenido, quien cuenta con cinco carpetas de investigación por los delitos de operación con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Por David Vicenteño.

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