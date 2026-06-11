“Nos sentimos vacíos”: despiden a 'Pepe', hijo de Don Juan, comerciante que abatió a asaltantes

La generosidad y el amor al trabajo fueron las virtudes que caracterizaron a José Tejada, comentaron vecinos de la colonia CROC en Nuevo León, quienes lamentaron su fallecimiento tras ser víctima de un asalto en la tienda donde trabajaba.

La muerte de José, de 32 años y conocido entre los habitantes del sector como “Pepe”, conmocionó a la comunidad que durante años acudió a los Abarrotes Tejada, negocio considerado un punto de encuentro para quienes compraban productos de canasta básica o algún antojo.

Actualmente el establecimiento permanece cerrado y bajo resguardo de las autoridades, mientras continúan las investigaciones por el hecho ocurrido el pasado martes por la tarde.

Durante un recorrido realizado por ABC Noticias en la zona, vecinos recordaron a “Pepe” como una persona empática y cercana con sus clientes, dispuesto a ayudar cuando alguien no completaba sus compras.

“Muchas veces te dabas cuenta por el trato, vas a la tienda, te falta un peso o dos y él decía ‘así déjelo’, o te fiaba”, relató Lidia, una de los vecinos.

Quienes lo conocieron señalaron que José era el menor de cinco hermanos y que sus padres lo preparaban para asumir la responsabilidad del negocio familiar, patrimonio que la familia construyó durante décadas con esfuerzo y dedicación.

“Metían el hombro todos, hasta los hermanos. A veces venían los hermanos porque ellos viven ya su vida, pero los visitaban y ellos también atendían. Es una familia muy unida. Ahorita nos sentimos bien vacíos”, agregaron los habitantes de la colonia.

“Pepe” comenzó a ser velado este jueves por la tarde y este mismo día, Don Juan fue liberado tras permanecer a disposición del Ministerio Público, luego de presuntamente disparar contra los asaltantes que atacaban con arma de fuego a su hijo durante el intento de robo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando dos hombres armados ingresaron a los Abarrotes Tejada con la aparente intención de cometer un asalto.

En ese momento, Juan Tejada se encontraba en una habitación de la vivienda que había acondicionado como tienda.

Al escuchar gritos, salió para ver lo que sucedía y presuntamente encontró a los sujetos golpeando y apuntando con un arma de fuego a su hijo José, quien aparentemente se resistía al robo.

Ante la agresión, el comerciante tomó un arma tipo revólver y disparó contra ambos hombres.

Uno de los presuntos asaltantes murió en el lugar, mientras que el segundo falleció posteriormente cuando recibía atención médica.

José Tejada resultó herido durante el enfrentamiento y fue trasladado a un hospital, donde más tarde perdió la vida.