Despegar y ASETUR fortalecen alianza para impulsar el turismo en México rumbo al Campeonato del Mundo 2026

El acuerdo fue firmado por Claudia Alva, VP y Country Manager de Despegar México, y Bernardo Cueto Riestra, presidente de ASETUR, y busca fortalecer la promoción de los destinos mexicanos mediante las diferentes plataformas y líneas de distribución de la compañía, así como generar nuevas oportunidades para que más viajeros descubran la diversidad del país.

"En Despegar creemos que el crecimiento del turismo en México se impulsa en conjunto. La colaboración entre distintos actores del sector es clave para fortalecer el ecosistema turístico y acercar a más viajeros a experiencias simples y accesibles. Esta alianza con ASETUR es un paso importante en ese camino", señaló Claudia Alva.

En este contexto, Despegar presentó su propuesta de valor ante autoridades turísticas del país, destacando su enfoque en la innovación y el uso de tecnología para entender mejor las preferencias de los viajeros y acompañarlos en cada etapa de su viaje.

Asimismo, compartió su estrategia de cara al Campeonato del Mundo, con iniciativas diseñadas para responder al creciente interés de los viajeros por vivir este evento en México. A través de campañas de comunicación, promociones especiales y alianzas con actores clave, Despegar busca inspirar a más personas a descubrir tanto las ciudades sede como destinos complementarios.

Adicionalmente, se destacó el programa de "Capitanas Despegar", mediante el cual se han visitado diversos destinos del país para generar contenido que inspire a los viajeros a descubrir nuevas experiencias a través de redes sociales y canales digitales.

Con este acuerdo, Despegar y ASETUR reafirman su compromiso de trabajar de manera conjunta para fortalecer el turismo en México y acompañar a más viajeros en la construcción de experiencias únicas en el país.