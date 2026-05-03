Se descarrila tren en Córdoba, Veracruz

La tarde de este domingo se registró el descarrilamiento de un tren de carga en la colonia Santa Isabel en Veracruz, en el tramo urbano que conecta Córdoba con Fortín.

El incidente provocó la movilización conjunta de cuerpos de emergencia municipales, estatales y federales, así como el cierre parcial de la circulación en el acceso a la colonia.

No se reportaron personas lesionadas ni viviendas afectadas.

Los reportes señalan que el tren descendía desde Orizaba hacia Córdoba cuando varios de sus vagones salieron de la vía.

José Sánchez, delegado de Rescatistas Primeros Respondientes, informó que eran aproximadamente 10 vagones, cuatro de ellos totalmente volcados.

El tren transportaba cemento gris y alimento para pollo, materiales que quedaron esparcidos sobre las vías ferroviarias.

Protección Civil descartó riesgos adicionales y confirmó que la carga no representaba peligro para la población.

Vecinos de la zona salieron de sus casas tras escuchar el estruendo del descarrilamiento. Técnicos en urgencias médicas atendieron al menos cinco casos de crisis nerviosa, sin que se reportaran heridos de gravedad.

Elementos de Marina, Seguridad Pública estatal, Policía Municipal, Cruz Roja, Comisión Nacional de Emergencias y Protección Civil de Córdoba y Fortín permanecieron en el sitio para asegurar el área y mantener la cadena de custodia.

El acceso entre Santa Isabel y el bulevar Córdoba–Fortín fue cerrado temporalmente, mientras que la circulación en San Nicolás y el crucero nacional permaneció abierta, según confirmó Protección Civil.

Las autoridades continuaron con la evaluación de daños.

JCS