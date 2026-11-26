Tres hombres y una mujer que presuntamente formaban parte de una célula delictiva dedicada a contratar seguros de vida millonarios a nombre de personas de escasos recursos, para posteriormente privarlas de la vida, simular accidentes y reclamar el cobro de las pólizas, fueron detenidos por elementos de la Fiscalía de Jalisco.

Contrataban gente de bajos recursos, los invitaban a trabajar. Ellos no se enteraban de que estaban asegurados por estas cantidades cuantiosas. Los beneficiarios no eran familiares de ellos, eran personas distintas; incluso, una de ellas está detenida. Posteriormente, hacían aparentar accidentes en los que fallecían de forma accidental, desde luego, y hacían las gestiones para cobrar estos seguros", explicó Salvador González de los Santos, fiscal del estado.

Los detenidos responden a los nombres de Jorge Luis “N”, Carlos Alonso “N”, Pasiano “N” y Regina Jazmín “N”, quienes presuntamente ofrecían trabajo a personas originarias de Jalisco y de otras entidades como Sinaloa.

Posteriormente, abrían cuentas bancarias a nombre de las víctimas y realizaban transacciones para generar un historial crediticio y facilitar la aprobación de seguros de vida por montos millonarios, en los que aparecían como beneficiarias personas cercanas a uno de los imputados.

Las investigaciones derivaron de un hecho ocurrido el pasado 24 de marzo, cuando fue localizado un hombre sin vida en el interior de un vehículo volcado sobre un camino del municipio de El Arenal.

En un principio, todo apuntaba a un accidente; sin embargo, la necropsia reveló que había sido asesinado con un arma blanca.

Todo parecía que era un accidente vial en donde una persona pierde la vida; sin embargo, una vez que se llevan a cabo los dictámenes periciales y la necropsia de ley, se advierte que esta persona había sido privada de la vida con un arma blanca", detalló.

La víctima había sido asegurada, presuntamente, bajo el esquema de operación de esta célula delictiva. La intervención ministerial impidió que se concretara el cobro del seguro de vida.

Hasta el momento, se investigan cuatro casos bajo este mismo modo de operar: tres ocurridos en Jalisco y uno en Sinaloa.

"Tenemos identificados cuatro asuntos que nosotros tenemos identificados; seguramente podría haber más. De acuerdo con información proporcionada por algunas aseguradoras, estamos hablando de cerca de 300 millones de pesos", dijo.

Por estos hechos, el pasado lunes se realizaron cuatro cateos de manera simultánea en inmuebles ubicados en los municipios de Zapopan —incluido uno en la delegación de Tesistán— y El Arenal.

Durante los operativos se logró la captura de las cuatro personas y el aseguramiento de 17 vehículos presuntamente vinculados con los ilícitos, joyería, relojes de lujo, un cheque por más de 10 millones de pesos, más de dos millones de pesos en moneda nacional y dólares, así como diversas pólizas de seguros.

El pasado martes, los tres hombres y la mujer fueron puestos a disposición de un juzgado de control con sede en Tequila, donde el Ministerio Público les formuló imputación por los delitos de homicidio doloso y fraude.

La defensa se acogió al término constitucional, por lo que será el próximo viernes cuando se resuelva su situación jurídica.