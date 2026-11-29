La cuenta regresiva para celebrar la Navidad comenzó este domingo 29 de noviembre del 2026.

Aun cuando es innegable que desde hace semanas las luces multicolores en las calles, los adornos navideños y las reuniones con personas por las cuales sentimos un cariño especial ocupan ya una parte importante de nuestro tiempo, lo cierto es que de manera formal este 29 de noviembre es la fecha que marca el inicio del adviento.

Se trata de los cuatro domingos en los que, de acuerdo con la tradición católica, los creyentes se preparan para recibir la llegada del Niño Dios.

Las vías para hacerlo son la oración, la meditación, las obras de caridad, los actos de reconciliación, reconocer errores personales y renovar la esperanza.

La palabra adviento proviene del latín adventus que significa "venida" y así como la cuaresma prepara a las personas para la Semana Santa, el adviento lo hace para recibir la Navidad y recordar la historia de Jesús, nacido en Belén.

En este tiempo cada domingo guarda un significado especial y va acompañado del encendido de las cuatro velas de la corona de adviento, las cuales representan a Jesús como la luz del mundo.

Primer domingo dedicado a la esperanza…

El primer domingo está dedicado a la esperanza; el segundo a la paz; el tercero a la alegría y el cuarto al amor.

Las fechas de los cuatro domingos de adviento en este 2026 serán 29 de noviembre, 6 de diciembre, 13 de diciembre y 20 de diciembre.

De acuerdo con la agencia de noticias del Vaticano, en muchas partes del mundo la mayoría de las velas que se colocan en la corona suelen ser de color rojo, el color de la Navidad y son encendidas por el integrante más pequeño de la familia.

Otras familias optan seguir el el ritual litúrgico, el cual establece que las dos primeras deben ser de color violeta o morado para representar la penitencia; la tercera de color rosa, como la ventimenta de los sacerdotes en el tercer domingo de adviento para manifestar la alegría por la cercanía del naicmiento de Jesús; en tanto que la cuarta vela también es de color morado.

La tradición marca una quinta vela de color blanco justo en Navidad para representar que ha nacido Jesús y se coloca al centro de la corona.

Además de la corona de adviento, en muchos hogares alrededor del mundo el árbol de Navidad y el pesebre son otros de los símbolos que hacen alusión al nacimiento del Niño Dios y son colocados a partir del primer domingo de adviento, una tradición que si bien estuvo presente en los primeros años del cristianismo fue hasta el siglo XIX cuando se estableció su duración de cuatro semanas.